A tendência é que o desfile das escolas de samba de Vitória ocorram debaixo de chuva nesta sexta-feira (06), de acordo com o monitoramento do Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou um aviso especial de condições favoráveis para chuvas moderadas e até fortes em todo o Espírito Santo, de acordo com o meteorologista do do Incaper, Ivaniel Maia.

Your browser does not support the audio element. Desfiles das escolas de samba podem ocorrer debaixo de chuva, em Vitória

“São chuvas um pouco mais fracas, chuvas intermitentes, em que chove um pouquinho e depois para, e isso pode ocorrer em toda Região Metropolitana, principalmente no período do final da tarde e à noite. Durante a noite, como está mais frio, a atmosfera está mais dinâmica e persiste a possibilidade de chuvas a qualquer hora, chuvas de baixa intensidade, que devem alegrar o Carnaval Capixaba e a brincadeira dos foliões. Nada que venha a atrapalhar, todo mundo estava esperando a chuva e ela veio nesse momento de festa e alegria”, disse à Rádio CBN Vitória.

Ivaniel esclarece que o Espírito Santo está passando por momentos de instabilidade atmosférica, que causa o desenvolvimento mais acentuado da nebulosidade. É ela que vai provocar as chuvas em boa parte do Estado.

“Essas áreas de baixa pressão estão provocando um grande aglomerado de nuvens, que podem provocar acumulados significativos nas áreas do Nordeste do Espírito Santo, a parte leste da região Serrana, e no sábado todos os municípios que ficam acima do Rio Doce também terão instabilidade, que pode provocar grande volume de chuva”, declarou.

O meteorologista ressalta que o volume de chuva que cairá neste fim de semana será o comum para esta época do ano, e não vai ajudar a amenizar o problema da estiagem de forma significativa.

“Essa chuva tem uma significância muito boa e imediata principalmente para a agricultura, por encharcar o solo, dar água para a planta absorver rapidamente, mas para abastecer o lençol freático e os rios e córregos ainda não é suficiente”, acrescentou.