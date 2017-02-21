A Liga Espírito Santense das Escolas de Samba (Lieses) ainda não sabe se fará mudanças no Carnaval de Vitória para 2018, segundo o presidente Rogério Sarmento. Na segunda-feira (20) a coluna Victor Hugo, do jornal A Gazeta, publicou nota dizendo que a entidade pensa em mudar o desfile, principalmente devido ao pequeno público nas arquibancadas na sexta-feira (17).

De acordo com Sarmento, o público sempre foi pequeno, e ainda não há o pensamento, oficialmente, a curto prazo, de fazer mudanças no evento. “Acredito eu que a Liga vai fazer uma análise depois da apuração com as escolas e vê o rumo que vai tomar, vendo se continua ou muda o modelo”, acrescentou.

Your browser does not support the audio element. Desfiles das escolas de samba podem mudar para atrair mais público na sexta-feira

Segundo fonte ouvida pela Coluna Victor Hugo, são discutidas diversas mudanças, entre elas a realização do desfile do Grupo de Acesso na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro, ou até mesmo durante o Carnaval oficial, com os portões do Sambão abertos. Outra proposta que está em cogitação é alternar os desfiles entre o Grupo de Acesso e Grupo Especial, já que não há mais transmissão em rede nacional do Carnaval Capixaba.

Segundo Sarmento, o nível de algumas escolas da sexta-feira estava abaixo do esperado, mas muitas cumpriram ou até fizeram além da expectativa. “Todos os anos, na sexta-feira, o público deixou a desejar. Não é motivo para uma mudança. Posso concordar que algumas escolas não estejam correspondendo, mas estou há dez anos na entidade e sempre foi aquilo ali”, disse.