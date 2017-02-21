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Carnaval 2018

Desfiles das escolas de samba podem mudar para atrair mais público na sexta-feira

Ainda não há o pensamento, oficialmente, a curto prazo, de fazer mudanças no evento. "Acredito eu que a Liga vai fazer uma análise depois da apuração com as escolas e vê o rumo que vai tomar, vendo se continua ou muda o modelo", afirma o presidente da liga das escolas de samba, Rogério Sarmento

Publicado em 21 de Fevereiro de 2017 às 14:59

Publicado em 

21 fev 2017 às 14:59
A Liga Espírito Santense das Escolas de Samba (Lieses) ainda não sabe se fará mudanças no Carnaval de Vitória para 2018, segundo o presidente Rogério Sarmento. Na segunda-feira (20) a coluna Victor Hugo, do jornal A Gazeta, publicou nota dizendo que a entidade pensa em mudar o desfile, principalmente devido ao pequeno público nas arquibancadas na sexta-feira (17).
De acordo com Sarmento, o público sempre foi pequeno, e ainda não há o pensamento, oficialmente, a curto prazo, de fazer mudanças no evento. “Acredito eu que a Liga vai fazer uma análise depois da apuração com as escolas e vê o rumo que vai tomar, vendo se continua ou muda o modelo”, acrescentou.
Desfiles das escolas de samba podem mudar para atrair mais público na sexta-feira
Segundo fonte ouvida pela Coluna Victor Hugo, são discutidas diversas mudanças, entre elas a realização do desfile do Grupo de Acesso na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro, ou até mesmo durante o Carnaval oficial, com os portões do Sambão abertos. Outra proposta que está em cogitação é alternar os desfiles entre o Grupo de Acesso e Grupo Especial, já que não há mais transmissão em rede nacional do Carnaval Capixaba.
Segundo Sarmento, o nível de algumas escolas da sexta-feira estava abaixo do esperado, mas muitas cumpriram ou até fizeram além da expectativa. “Todos os anos, na sexta-feira, o público deixou a desejar. Não é motivo para uma mudança. Posso concordar que algumas escolas não estejam correspondendo, mas estou há dez anos na entidade e sempre foi aquilo ali”, disse.
Nesta quarta-feira (22) será realizada a apuração dos desfiles das escolas de samba de Vitória em 2017. O início é às 15 horas, pelo Grupo A, definindo qual escola sobe para o Grupo Especial, que tem apuração iniciada logo em seguida, para saber quem será a grande campeã do carnaval capixaba.

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