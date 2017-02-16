Desfile de escolas de samba em Vitória terá reforço especial da Guarda Municipal

A Prefeitura de Vitória garante que não vai faltar segurança nos desfile das escolas de samba neste fim de semana. O evento será nesta sexta-feira (17) e no sábado (18). Agentes das guardas municipais de Vitória e de Vila Velha vão atuar em toda a região que dá acesso ao sambódromo. Paralelamente, os mais de 3,4 mil militares das Forças Armadas vão deixar o Espírito Santo na próxima quinta-feira (23), antes do carnaval nacional.
A Força Tarefa Conjunta Capixaba divulgou nota de esclarecimento informando que colocará em prática o planejamento do emprego das tropas em todo Espírito Santo, com foco na Grande Vitória, sem caracterizar um esquema especial de segurança para o Carnaval.
Desfiles de escolas de samba em Vitória terá reforço especial da Guarda Municipal
O quantitativo de guardas municipais e de PMs que irão atuar no desfile das escolas de samba não foi divulgado por razões estratégicas, de acordo com o secretário de Segurança Urbana da Capital, Fronzio Calheira.
Diferente das Forças Armadas que deixam o Estado na próximas semana, a Força Nacional continua no Espírito Santo por mais 20 dias. Apesar de tudo estar voltando à normalidade, capixabas permanecem preocupados com a violência.
No início da noite desta quinta, famílias e populares foram às ruas de São Pedro, bairro periférico de Vitória, pedir por segurança e paz. No último domingo (12) um movimento parecido aconteceu na Praia de Camburi, área nobre da Capital.
No Espírito Santo, aproximadamente 2.478 policiais militares voltaram às ruas nesta quinta. 249 viaturas foram utilizadas no patrulhamento. O Estado tem cerca de 10 mil policiais militares, considerando todos os turnos. A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) não informou quantos ainda não retornaram às atividades.