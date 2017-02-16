Desfile de escolas de samba em Vitória terá reforço especial da Guarda Municipal

A Prefeitura de Vitória garante que não vai faltar segurança nos desfile das escolas de samba neste fim de semana. O evento será nesta sexta-feira (17) e no sábado (18). Agentes das guardas municipais de Vitória e de Vila Velha vão atuar em toda a região que dá acesso ao sambódromo. Paralelamente, os mais de 3,4 mil militares das Forças Armadas vão deixar o Espírito Santo na próxima quinta-feira (23), antes do carnaval nacional.

A Força Tarefa Conjunta Capixaba divulgou nota de esclarecimento informando que colocará em prática o planejamento do emprego das tropas em todo Espírito Santo, com foco na Grande Vitória, sem caracterizar um esquema especial de segurança para o Carnaval.

Your browser does not support the audio element. Desfiles de escolas de samba em Vitória terá reforço especial da Guarda Municipal

O quantitativo de guardas municipais e de PMs que irão atuar no desfile das escolas de samba não foi divulgado por razões estratégicas, de acordo com o secretário de Segurança Urbana da Capital, Fronzio Calheira.

Diferente das Forças Armadas que deixam o Estado na próximas semana, a Força Nacional continua no Espírito Santo por mais 20 dias. Apesar de tudo estar voltando à normalidade, capixabas permanecem preocupados com a violência.

No início da noite desta quinta, famílias e populares foram às ruas de São Pedro, bairro periférico de Vitória, pedir por segurança e paz. No último domingo (12) um movimento parecido aconteceu na Praia de Camburi, área nobre da Capital.