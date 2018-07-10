Desfile de Sete de Setembro aconteceu em Linhares Crédito: Divulgação / Fred Loureiro/Secom-ES

O desfile cívico-militar de 7 de setembro acontecerá na Praia do Morro, em Guarapari. Neste ano, segundo o chefe da Casa Militar do Estado, coronel Daltro Ferrari, haverá uma surpresa preparada pela Marinha, já que a celebração acontecerá perto do mar. Vão desfilar cerca de 5 mil pessoas.

Your browser does not support the audio element. Desfile de 7 de setembro será realizado em Guarapari

Coronel Ferrari afirmou que o desfile deste ano terá novidades em relação ao do ano passado, mas guarda segredo sobre o que está sendo preparado. “O pessoal da Marinha está trabalhando a oportunidade de fazermos uma surpresa na orla da Praia do Morro. O Exército também deve trazer outras unidades para abrilhantar ainda mais o desfile.”

Desde 2015, o desfile deixou de acontecer em Vitória e, por decisão do Governo do Estado, passou a ser itinerante . Antes de Guarapari, as cidades de Cariacica, em 2015 e 2016, e Linhares, em 2017, receberam a parada cívico-militar para celebrar a independência do Brasil.

Segundo o coronel Ferrari, a escolha de Guarapari se deve a uma questão logística, por estar perto das sedes das corporações que vão desfilar e também por ser parte da Região Sul do Espírito Santo, já que o evento foi realizado em Linhares, na Região Norte, no ano passado

Nesta terça-feira (10), o governador Paulo Hartung assinou o decreto que institui a Semana da Pátria. Entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro, serão realizadas ações em Guarapari e Vitória em alusão à independência brasileira, segundo o coronel Ferrari. Vão participar do desfile instituições como a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Exército e Marinha.

Programação da Semana da Pátria

31 de agosto

Praça Costa Pereira (Vitória)

15h - programação com as bandas da PM, do Exército e da Marinha. Flashmob.

16h - acendimento do fogo simbólico da semana da Pátria e corrida da Praça Costa Pereira até a Prainha com o fogo.

1º de setembro

Guarapari (Praia do Morro)

A partir das 8h - realização dos jogos da Pátria, com competição de Cabo de guerra, duatlo, e disputa em pista de obstáculos (atletas são das forças de segurança)

1º a 4 de setembro

Exposição em shoppings da região metropolitana sobre as instituições de segurança

2 de setembro

Guarapari

7h - Pedal da independência (local a ser escolhido)

3 a 4 de setembro

Guarapari e região

Visita a escolas municipais, com atividades cívicas e patrióticas

7 de setembro

Desfile na Praia do Morro, na região da Praça da Paz

8h - chegada do governador e depois apresentação dos grupamentos de segurança pública, entidades civis, entre outros.