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Praia do Morro

Desfile de 7 de setembro será realizado em Guarapari

Cerca de 5 mil pessoas vão participar do desfile. Informação foi anunciada nesta terça (10) pelo chefe da Casa Militar do Estado, coronel Daltro Ferrari.

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 19:02

Publicado em 

10 jul 2018 às 19:02
Desfile de Sete de Setembro aconteceu em Linhares Crédito: Divulgação / Fred Loureiro/Secom-ES
O desfile cívico-militar de 7 de setembro acontecerá na Praia do Morro, em Guarapari. Neste ano, segundo o chefe da Casa Militar do Estado, coronel Daltro Ferrari, haverá uma surpresa preparada pela Marinha, já que a celebração acontecerá perto do mar. Vão desfilar cerca de 5 mil pessoas.
Desfile de 7 de setembro será realizado em Guarapari
Coronel Ferrari afirmou que o desfile deste ano terá novidades em relação ao do ano passado, mas guarda segredo sobre o que está sendo preparado. “O pessoal da Marinha está trabalhando a oportunidade de fazermos uma surpresa na orla da Praia do Morro. O Exército também deve trazer outras unidades para abrilhantar ainda mais o desfile.”
Desde 2015, o desfile deixou de acontecer em Vitória e, por decisão do Governo do Estado, passou a ser itinerante. Antes de Guarapari, as cidades de Cariacica, em 2015 e 2016, e Linhares, em 2017, receberam a parada cívico-militar para celebrar a independência do Brasil.
Segundo o coronel Ferrari, a escolha de Guarapari se deve a uma questão logística, por estar perto das sedes das corporações que vão desfilar e também por ser parte da Região Sul do Espírito Santo, já que o evento foi realizado em Linhares, na Região Norte, no ano passado.
Nesta terça-feira (10), o governador Paulo Hartung assinou o decreto que institui a Semana da Pátria. Entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro, serão realizadas ações em Guarapari e Vitória em alusão à independência brasileira, segundo o coronel Ferrari. Vão participar do desfile instituições como a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Exército e Marinha.
Programação da Semana da Pátria
31 de agosto
Praça Costa Pereira (Vitória)
15h - programação com as bandas da PM, do Exército e da Marinha. Flashmob.
16h - acendimento do fogo simbólico da semana da Pátria e corrida da Praça Costa Pereira até a Prainha com o fogo.
1º de setembro
Guarapari (Praia do Morro)
A partir das 8h - realização dos jogos da Pátria, com competição de Cabo de guerra, duatlo, e disputa em pista de obstáculos (atletas são das forças de segurança)
1º a 4 de setembro
Exposição em shoppings da região metropolitana sobre as instituições de segurança
2 de setembro
Guarapari
7h - Pedal da independência (local a ser escolhido)
3 a 4 de setembro
Guarapari e região
Visita a escolas municipais, com atividades cívicas e patrióticas
7 de setembro
Desfile na Praia do Morro, na região da Praça da Paz
8h - chegada do governador e depois apresentação dos grupamentos de segurança pública, entidades civis, entre outros.
Desfile de 7 de setembro será realizado em Guarapari

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