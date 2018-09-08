A desfiadeira Eliana Santos também está otimista para a quantidade de vendas durante o festival Crédito: Eduardo Dias

A grande movimentação de pessoas e a quantidade de vendas no primeiro dia do Festival Gastronômico da Ilha das Caieiras empolgou os comerciantes da região. O evento faz parte das comemorações do aniversário de Vitória, que completa 467 anos neste sábado (08). A venda de produtos típicos da culinária capixaba começou na manhã de sexta-feira (07) e termina neste domingo (09).

Your browser does not support the audio element. Desfiadeiras de siri criam novas receitas para atrair os clientes

No cardápio dos restaurantes e barracadas estão pratos consagrados da cozinha local, como a torta capixaba, moquecas, casquinhas de siri e as mariscadas. No entanto, alguns comerciantes estão apostando em novidades para conquistar os clientes.

Esse é o caso da cozinheira Tatiana Valeska dos Santos. A principal aposta dela para o festival é o quibe recheado com siri. O salgado custa R$ 2, e ela garante que está fazendo muito sucesso.

"Eu não imaginava que iria dar aquele tanto de gente, foi muito bom, vendi minhas coisas e estou muito agradecida. Eu estou com a novidade que é o quibe de siri, está muito gostoso. É uma novidade que eu lancei e no ano que vem eu vou lançar mais novidades", disse a cozinheira.

A desfiadeira de siri Eliana Santos também está otimista para a quantidade de vendas durante o festival. A expectativa dela é para que mil tortas capixabas sejam vendidas neste sábado, entre todos os restaurante e barraquinhas do local. Os preços variam de R$ 5 a R$ 100. Eliana também está apostando em um prato novo para dar água na boca dos clientes.

"É o crepe francês de mariscada, de bacalhau com palmito, camarão com palmito, franco, carne, queijo, presunto... O crepe é uma massa de panqueca maravilhosa, e o recheio é o cliente que escolhe", explicou a cozinheira.