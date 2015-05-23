Desenho urbano vai ajudar a formular novo PDM de Vila Velha

O estudo de um desenho urbano para Vila Velha pode ajudar a formular o novo Plano Diretor Municipal (PDM) da cidade, que passará a vigorar em 2017, por um período de dez anos. A ideia do doutor em Arquitetura e diretor da Escola da Cidade, de São Paulo, Ciro Pirondi, é favorecer as futuras obras e construções da cidade a partir de três locais relevantes para a história do município: a Estação Leopoldina, que fica no bairro Argolas, o Convento da Penha e o Parque Natural Jacarenema, por onde passa o Rio Jucu.Nos próximos dias será realizada uma oficina com a participação da Prefeitura de Vila Velha e estudantes de arquitetura, na qual Pirondi vai coordenar a elaboração do desenho urbano. Ele afirma que o PDM, como instrumento político que poderia transformar a cidade, muitas vezes não cumpre o seu papel. Por isso, existe a ideia de demonstrar, com exemplos reais, como será a utilização dos espaços públicos.

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“Como a cidade é uma questão espacial, nós precisamos primeiro pensar nela, nessa dimensão física, nas dimensões reais. A partir disso, descrever no Plano Diretor, que é o que estamos tentando fazer. Esses três pontos focais (destacados no início da reportagem) vão ter os elementos nos seus intervalos, e nós vamos a partir deles, irradiar as transformações da cidade”, disse à Rádio CBN Vitória.

'Hidrourbanismo'

Ciro idealiza, por exemplo, que na região da Prainha tenha como identidade a concentração da sede de todos os poderes, junto com a sede simbólica religiosa, que é o Convento da Penha. Já na Glória, onde há uma identidade têxtil, ela poderia ser reforçada escolas para esse ofício, que irradiar o tema para a economia da região. O arquiteto também defende o “hidrourbanismo”, transformando a água em virtude, deixando de ser uma problema para a população. Para isso, os canais que cortam o município poderiam se tornar caminhos para deslocamento ou até mesmo áreas de lazer para a população.

Para a secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Ana Márcia Erler, a perspectiva esperada para o município nos próximos anos é de que a cidade seja mais adensada, para favorecer a economia urbana, fazendo com que as pessoas estejam mais próximas dos serviços e diminuam os deslocamentos. Segundo ela, isso resolve parte do problema de mobilidade.