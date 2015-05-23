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Desenho urbano vai ajudar a formular novo PDM de Vila Velha

Nos próximos dias será realizada um evento envolvendo a administração municipal e estudantes de arquitetura, para desenvolver ideias

Publicado em 22 de Maio de 2015 às 23:04

Publicado em 

22 mai 2015 às 23:04
O estudo de um desenho urbano para Vila Velha pode ajudar a formular o novo Plano Diretor Municipal (PDM) da cidade, que passará a vigorar em 2017, por um período de dez anos. A ideia do doutor em Arquitetura e diretor da Escola da Cidade, de São Paulo, Ciro Pirondi, é favorecer as futuras obras e construções da cidade a partir de três locais relevantes para a história do município: a Estação Leopoldina, que fica no bairro Argolas, o Convento da Penha e o Parque Natural Jacarenema, por onde passa o Rio Jucu.Nos próximos dias será realizada uma oficina com a participação da Prefeitura de Vila Velha e estudantes de arquitetura, na qual Pirondi vai coordenar a elaboração do desenho urbano. Ele afirma que o PDM, como instrumento político que poderia transformar a cidade, muitas vezes não cumpre o seu papel. Por isso, existe a ideia de demonstrar, com exemplos reais, como será a utilização dos espaços públicos.
Desenho urbano vai ajudar novo PDM de Vila Velha
“Como a cidade é uma questão espacial, nós precisamos primeiro pensar nela, nessa dimensão física, nas dimensões reais. A partir disso, descrever no Plano Diretor, que é o que estamos tentando fazer. Esses três pontos focais (destacados no início da reportagem) vão ter os elementos nos seus intervalos, e nós vamos a partir deles, irradiar as transformações da cidade”, disse à Rádio CBN Vitória.
'Hidrourbanismo'
Ciro idealiza, por exemplo, que na região da Prainha tenha como identidade a concentração da sede de todos os poderes, junto com a sede simbólica religiosa, que é o Convento da Penha. Já na Glória, onde há uma identidade têxtil, ela poderia ser reforçada escolas para esse ofício, que irradiar o tema para a economia da região. O arquiteto também defende o “hidrourbanismo”, transformando a água em virtude, deixando de ser uma problema para a população. Para isso, os canais que cortam o município poderiam se tornar caminhos para deslocamento ou até mesmo áreas de lazer para a população.
Para a secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Ana Márcia Erler, a perspectiva esperada para o município nos próximos anos é de que a cidade seja mais adensada, para favorecer a economia urbana, fazendo com que as pessoas estejam mais próximas dos serviços e diminuam os deslocamentos. Segundo ela, isso resolve parte do problema de mobilidade.
“As cidades buscam uma cidade mais humana, dentro do conceito da sustentabilidade. Ao mesmo tempo querem uma cidade também sustentável, do ponto de vista ambiental, e com uma infraestrutura compatível. Esse desenho urbano, nessas oficinas da semana que vem, é um grande exercício do que nós desejamos para essa cidade, e vamos desenhar no papel, fazer maquetes, para descobrir qual desejo é esse em Vila Velha”, explicou a secretária.PDMA prefeitura está em fase de licitação para escolher a empresa que fará uma consultoria técnica para a elaboração do novo PDM de Vila Velha. Após essa fase, haverá ainda diversas audiências públicas e a elaboração de uma proposta, que futuramente vai virar o Projeto de Lei. A expectativa é de que até o final do ano que vem o novo PDM seja aprovado na Câmara Municipal.

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