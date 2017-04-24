Milhares de pessoas participaram da missa de encerramento da Festa da Penha 2017, celebrada no Parque da Prainha, Vila Velha. Aos pés do Convento, devotos da padroeira do Espírito Santo fizeram pedidos e agradeceram pelas bênçãos recebidas. A missa foi conduzida pelo arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, que se despede da Festa da Penha à frente do cargo. Com 75 anos, Dom Luiz já enviou a carta com pedido de aposentadoria ao Papa Francisco.

Your browser does not support the audio element. Desemprego e reforma da previdência são lembrados no encerramento da Festa da Penha

Dom Luiz destacou que não vai se afastar da programação religiosa da Igreja Católica, apenas não terá mais a responsabilidade que a função pede. Porém, as pessoas não o verão mais conduzindo a missa de encerramento da Festa da Penha.

“Vou presidir muitas outras eucaristias, mas neste local, nesta circunstância é a última. Deus é bom, é a delicadeza de Deus com a gente que desde os 19 anos sou uma pessoa consagrada. Muitas coisas bonitas acontecem na vida e essa é uma das coisas bonitas da minha vida”, acrescentou.

Na homilia, ponto alto da celebração, o arcebispo pediu à Virgem Maria para consolar as pessoas que estão desempregadas. Disse também que o país precisa passar por uma reforma política e por mudanças na previdência que não prejudiquem a população. Dom Luiz finalizou afirmando que os brasileiros precisam ter salários dignos para sobreviver.

Os fiéis acompanhavam atentos o discurso de Dom Luís. A aposentada Marinete Borges, moradora de André Carloni, Serra, faz questão de todos os anos assistir a missa de encerramento da Festa da Penha. Antes da celebração, o pedido da aposentada era para que não chovesse durante a Eucaristia, pedido que foi atendido. “Nossa Senhora da Penha não vai deixar cair água agora durante a missa, só bem mais tarde”, contou.

Devota de Nossa Senhora, a dona de casa Diomázia Soares participou da missa de encerramento para agradecer pela vida. “Agradecer Nossa Senhora pela nossa saúde. Também vou pedir o fim da violência contra as mulheres. E pedir saúde para nossos filhos, netos e para toda família”, disse.

Os prefeitos de Vitória, Luciano Rezende (PPS), de Cariacica, Juninho (PPS), e de Vila Velha, Max Filho (PSDB) participaram da celebração.