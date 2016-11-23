O índice de desemprego bateu recorde no Espírito Santo entre os meses de julho e setembro. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), atualmente, 254 mil pessoas estão sem emprego no Estado. O caseiro Marcos Antônio Alves de Souza, 47 anos, faz parte desta estatística. Natural de Pernambuco, ele mudou para Vitória há quatro meses em busca de emprego. Marcos resolveu improvisar. Uma das investidas dele para reverter a situação é usar um cartaz e pedir por trabalho em meio aos carros no trânsito da Grande Vitória.

O cartaz possui um número de telefone e informa o que Marcos faz. O trabalho feito a mão virou uma espécie de currículo. O desempregado conta que muitos motoristas se sensibilizam com o gesto dele, mas também há quem não respeite a forma que ele encontrou para tentar vencer o desemprego.

Your browser does not support the audio element. Desempregado usa cartaz e pede trabalho nos sinais de trânsito

“É uma forma de tentar chamar a atenção de alguém, de alguém olhar para mim. Mas tem gente que não gosta, acha engraçado, já vi pessoas dentro do carro rindo de mim. Mas outros me chamam e me dão R$ 1,2 ou até mais. E é com isso que estou conseguindo viver”, destacou.

Marcos está morando de favor em um cômodo no bairro Nova Esperança, em Cariacica. Os vizinhos o ajudam com doações de roupas e alimentos. Em Pernambuco, já trabalhou como cobrador de ônibus, porteiro e caseiro. Em Vitória, ele diz que aceita qualquer tipo de trabalho.

“Eu gostaria de trabalhar de caseiro, mas se tiver como trabalhar em um condomínio ou casa como zelador pode ser. Eu sou pedreiro profissional, também sou bom em pintura, me garanto na pintura”, afirmou.