Desempregado se arrisca para vender água e suco no meio de trânsito em movimento

Um pintor desempregado de 40 anos, atuando pelas ruas como vendedor ambulante, chamou atenção de motoristas e pedestres na Praia da Costa, em Vila Velha, no final da manhã desta quinta-feira (2). Diferentemente de outros ambulantes, que ocupam ruas e avenidas, no momento em que os carros e outros veículos param nos semáforos, o homem ocupou a Avenida Carioca ao mesmo tempo em que os veículos passavam bem perto dele. Ou seja, no trânsito em movimento e arriscando a própria vida.
Vendendo bebidas geladas em uma pequena caixa de térmica, contendo água e suco, esse homem contou que está desesperado para pagar dívidas que somam pelo menos R$ 1.500,00. "Tenho de pagar aluguel e minhas dívidas. Estou com dívidas em cartões crédito e empréstimos. Estou aqui me esforçando para poder pagar tudo", explicou.
Desempregado se arrisca para vender água e suco no meio do trânsito em movimento
Com vergonha da própria situação, o desempregado pediu para não ser identificado. Um vídeo gravado pela reportagem da Rádio CBN, de curta duração, mostra o homem no meio do asfalto ao mesmo tempo em que circulavam cerca de 15 veículos, entre carros e ônibus. "Rapaz, alguns motoristas me ajudam comprando, mas nem comentam nada comigo. Já outros falam que estou louco ali no meio do asfalto", disse
O homem é morador do bairro Cobilândia, é casado e pai de dois filhos. Ao lembrar da própria família, durante a conversa, o homem resolveu parar de se arriscar no meio do trânsito em movimento e decidiu circular de forma segura para tentar vender a mercadoria em outros locais na Praia da Costa. "Vou parar de fazer isso aqui (ficar parado no meio do trânsito). Vou evitar porque estou me arriscando muito", refletiu
Desemprego
O ambulante faz parte de uma triste realidade que virou estatística recentemente. Dados do Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados pelo IBGE, mostram que 278 mil pessoas estão desempregadas no Espírito Santo. A taxa de desocupação no Estado está em 13,6%, acima da média nacional - estimada em 12%.