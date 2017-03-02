Desempregado se arrisca para vender água e suco no meio de trânsito em movimento

Um pintor desempregado de 40 anos, atuando pelas ruas como vendedor ambulante, chamou atenção de motoristas e pedestres na Praia da Costa, em Vila Velha, no final da manhã desta quinta-feira (2). Diferentemente de outros ambulantes, que ocupam ruas e avenidas, no momento em que os carros e outros veículos param nos semáforos, o homem ocupou a Avenida Carioca ao mesmo tempo em que os veículos passavam bem perto dele. Ou seja, no trânsito em movimento e arriscando a própria vida.

Vendendo bebidas geladas em uma pequena caixa de térmica, contendo água e suco, esse homem contou que está desesperado para pagar dívidas que somam pelo menos R$ 1.500,00. "Tenho de pagar aluguel e minhas dívidas. Estou com dívidas em cartões crédito e empréstimos. Estou aqui me esforçando para poder pagar tudo", explicou.

Your browser does not support the audio element. Desempregado se arrisca para vender água e suco no meio do trânsito em movimento

Com vergonha da própria situação, o desempregado pediu para não ser identificado. Um vídeo gravado pela reportagem da Rádio CBN, de curta duração, mostra o homem no meio do asfalto ao mesmo tempo em que circulavam cerca de 15 veículos, entre carros e ônibus. "Rapaz, alguns motoristas me ajudam comprando, mas nem comentam nada comigo. Já outros falam que estou louco ali no meio do asfalto", disse

O homem é morador do bairro Cobilândia, é casado e pai de dois filhos. Ao lembrar da própria família, durante a conversa, o homem resolveu parar de se arriscar no meio do trânsito em movimento e decidiu circular de forma segura para tentar vender a mercadoria em outros locais na Praia da Costa. "Vou parar de fazer isso aqui (ficar parado no meio do trânsito). Vou evitar porque estou me arriscando muito", refletiu

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