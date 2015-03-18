Desembargador pede vistas e decisão sobre suspensão do pedágio da Terceira Ponte é adiada

A decisão sobre suspensão do pedágio da Terceira Ponte foi adiada mais uma vez. O desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, que presidia a sessão do Tribunal de Justiça, nesta terça-feira (17), pediu vistas ao processo. Este pedido confere aos desembargadores o direito de analisar os autos do trâmite para, então, dar o seu voto. O regimento interno da Justiça capixaba não prevê prazos para que a discussão volte à pauta. O julgamento, que trata da suspensão da cobrança da tarifa na Terceira Ponte pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) começou na sessão ordinária realizada nesta terça. Em dezembro de 2014, a desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira concedeu liminar, suspendendo os efeitos da Resolução 30/14 da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura (Arsi). Munhós afirmou que essa resolução, que pôs fim à cobrança da tarifa em abril do ano passado, trouxe prejuízos a Rodosol e que a cobrança deveria ser mantida com valores suficientes à manutenção do serviço prestado, ou seja, nos atuais R$ 0,80.

Nesta terça, Eliana Munhós manteve o entendimento manifestado em dezembro passado, votando pela manutenção da tarifa na Terceira Ponte. O valor cobrado para os carros continua sendo de R$ 0,80. Para motos, o valor é de R$ 0,40 - valores praticados antes da suspensão, por ordem da Justiça de primeira instância. "A manutenção dos efeitos da resolução, por período indeterminado, é circunstância deveras gravosa, capaz de impor prejuízos consideráveis, quiçá irremediáveis, à agravante - e, por conseguinte, aos usuários do serviço público por ela prestado -, tendo em vista os elevados custos de operação e manutenção do Sistema Rodovia do Sol. A principal fonte de recursos advém da cobrança de tarifa e não me parece razoável, à míngua de processo administrativo regular ou de ordem judicial que assim determine, impor à concessionária o ônus de arcar, com recursos próprios, a manutenção dos trechos que integram a área de concessão, em prejuízo das cláusulas financeiras do contrato", destacou a relatora em seu voto.O desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa afirmou precisar de mais tempo para analisar os autos do processo. "Eu, após ter conhecido o voto da eminente relatora ainda tenho dúvidas sobre as razões do agravante e do agravado e, por isso, respeitosamente, irei pedir vistas", afirmou.A suspensão da cobrança do pedágio foi anunciada no dia 22 de abril do ano passado. Ela foi motivada por relatório prévio da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, que, na época, apontou desequilíbrio no contrato de concessão, em favor da Rodosol, empresa operadora da ponte. No relatório final, o valor desse desequilíbrio foi corrigido para R$ 613 milhões.O advogado da Rodosol, Frederico Ferreira, afirma que a concessionária aguarda a decisão final do TJES com confiança de a cobrança integral do pedágio será restabelecida. "A decisão da desembargadora Eliana Munhós nada mais fez do que cumprir estritamente o que a Lei determina. O concessionário de um serviço público tem diversas obrigações que devem ser prestadas durante o seu contrato. Mas tem um direito que não pode ser modificado pelo Estado, que é o de receber o pagamento da tarifa que o remunera pela execução do serviço público. O que a Arsi fez foi tirar da Rodosol o seu direito legítimo decorrido do contrato de concessão obtido por meio de uma licitação pública. O que acreditamos é que os votos que se sucederão serão no mesmo sentido do voto da desembargadora Eliana", afirmou.