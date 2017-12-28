Desembargador cita reforma trabalhista para negar suspensão da greve

Movimentação no terceiro dia de greve dos rodoviários no Terminal de Carapina Crédito: Bernardo Coutinho | GZ

O desembargador Marcello Maciel Mancilha citou, entre outros motivos, a Reforma Trabalhista para negar o pedido de suspensão da greve dos rodoviários na Grande Vitória . Segundo o magistrado, interromper o movimento grevista vai contra o princípio da "mínima intervenção estatal" presente na nova legislação.

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"Indefiro o pedido de suspensão da greve já que isso equivale à proibição da greve, o que contraria a Constituição Federal, bem como vai contra o princípio de autonomia de vontade com a mínima intervenção estatal presente na Reforma Trabalhista", disse Mancilha na decisão, assinada na noite de quarta-feira (27), destacando ainda que a reforma foi "ansiosamente aguardada" pelos empresários.

A nova legislação trabalhista entrou em vigor em novembro e estabelece a prevalência de acordos entre patrões e empregados sobre a lei. O sindicato que representa as empresas, o GVBus, entrou com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho, alegando que os rodoviários estavam abusando do direito de greve e descumprindo a determinação judicial de manter pelo menos 70% dos coletivos em circulação durante os horários de pico. Para o desembargador, o GVBus não conseguiu comprovar as denúncias.

A paralisação entrou em seu terceiro dia nesta quinta-feira (28), prejudicando mais de 600 mil passageiros que dependem do transporte público na Grande Vitória.