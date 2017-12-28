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Greve de ônibus

Desembargador cita Reforma Trabalhista para negar suspensão da greve

Suspender a greve vai contra o "princípio da mínima intervenção estatal" presente na nova legislação, diz desembargador

Publicado em 28 de Dezembro de 2017 às 16:20

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

28 dez 2017 às 16:20
Movimentação no terceiro dia de greve dos rodoviários no Terminal de Carapina Crédito: Bernardo Coutinho | GZ
O desembargador Marcello Maciel Mancilha citou, entre outros motivos, a Reforma Trabalhista para negar o pedido de suspensão da greve dos rodoviários na Grande Vitória. Segundo o magistrado, interromper o movimento grevista vai contra o princípio da "mínima intervenção estatal" presente na nova legislação.
Desembargador cita reforma trabalhista para negar suspensão da greve
"Indefiro o pedido de suspensão da greve já que isso equivale à proibição da greve, o que contraria a Constituição Federal, bem como vai contra o princípio de autonomia de vontade com a mínima intervenção estatal presente na Reforma Trabalhista", disse Mancilha na decisão, assinada na noite de quarta-feira (27), destacando ainda que a reforma foi "ansiosamente aguardada" pelos empresários. 
 DOCUMENTO   A decisão [.PDF]
A nova legislação trabalhista entrou em vigor em novembro e estabelece a prevalência de acordos entre patrões e empregados sobre a lei. O sindicato que representa as empresas, o GVBus, entrou com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho, alegando que os rodoviários estavam abusando do direito de greve e descumprindo a determinação judicial de manter pelo menos 70% dos coletivos em circulação durante os horários de pico. Para o desembargador, o GVBus não conseguiu comprovar as denúncias. 
A paralisação entrou em seu terceiro dia nesta quinta-feira (28), prejudicando mais de 600 mil passageiros que dependem do transporte público na Grande Vitória.
Em nota conjunta, o GVBus e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) disseram que seus respectivos departamentos jurídicos vão analisar a decisão e indicar quais devem ser os próximos passos. O julgamento do dissídio coletivo da categoria no Tribunal Regional está marcado apenas para o dia 10 de janeiro.

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