Desembargador afirma estar frustrado após prescrição de crime

Depois de escrever um texto lamentando a prescrição do caso do assassinato do padre Gabriel Maire, o desembargador Pedro Valls Feu Rosa falou que esse foi um dos dias mais tristes da vida dele. Ele também se disse frustrado e que a prescrição do crime traz o sentimento de negação da própria profissão.

Feu Rosa utilizou o próprio despacho, publicado no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), para dizer que fica decretada a impunidade no caso da morte do padre Gabriel. Ao comentar o texto que escreveu, o desembargador se disse muito triste com a prescrição. “Foi um dos dias mais tristes da minha vida, um dia de negação da minha profissão, de frustração como brasileiro e como cidadão. É inacreditável que ao longo de 28 anos o sistema legal não tenha tido a capacidade de produzir um júri”, contou.

Perguntado se a prescrição do crime faz com que a sociedade desacredite na Justiça, Feu Rosa afirmou que este não é um momento para desesperança. “Eu acho que essa prescrição, em homenagem à memória do padre Gabriel Maire, tem que servir não como fator de desânimo, mas justamente de ânimo para a implementação de mecanismos que possibilitem a vigilância sobre todos esses casos emblemáticos, mais graves, a fim de que eles não prescrevam", afirmou.

O desembargador acrescentou que casos como o do assassinato do padre Gabriel, que teve grande repercussão social, não podem cair no esquecimento. “Se houvesse um sistema de acompanhamento de casos emblemáticos desde aquela época, eu garanto que essa prescrição não teria acontecido”, comentou.