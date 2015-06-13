Desde 2013, UFES caiu 30 posições em ranking que avalia universidades

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) atingiu a posição 150 no ranking das melhores universidades da América Latina, publicado pela organização internacional de pesquisa em educação Quacquarelli Symonds, e que classificou 405 instituições. Essa posição representa queda de quase 30 posições em dois anos, já que em 2013 a Ufes ocupava a colocação 121. Em 2014, a instituição caiu para 142.

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A avaliação feita pela organização utiliza sete critérios com pesos diferentes. São consideradas a reputação acadêmica, a reputação entre empregadores, a proporção entre professores e alunos, o número de citações sobre pesquisas da universidade, número de publicações, a proporção de professores doutores no quadro docente e o impacto na internet.

O diretor de pós-graduação da Ufes, José Geraldo Mill, considera que seria importante que o instituto divulgasse a nota de cada um dos critérios e colocasse a metodologia utilizada para chegar aos indicadores. Ele defende que os dois critérios com maior peso, a reputação acadêmica e a do mercado de trabalho, são subjetivos. Já os outros critérios são possíveis de acompanhar.

“Nos indicadores objetivos, a UFES tem crescido muito em todos. Por exemplo, na produção científica, que eu acho que é um indicador de muita credibilidade, porque são artigos científicos publicados. Nesse aspecto de produção científica, nós temos crescido mais ou menos 15 a 20% ano após ano. A nossa pós-graduação, por exemplo, cresceu enormemente desde 2004. Nos últimos dez anos, nós quase dobramos a quantidade de cursos de mestrado e quadruplicamos o de doutorado. Dentro dos aspectos que a UFES tem eleito como seu foco de trabalho, o crescimento da gente é grande”, disse à Rádio CBN Vitória.

Professor: UFES pode ser vitrine nacional