Descida ecológica: muito lixo e até vaca atolada no Rio Jucu

Muito lixo, sacolas, garrafas pet, sujeira às margens e dentro da água e até uma vaca atolada na beira do rio. Esse foi o cenário triste encontrado por cerca de 600 pessoas que participaram da descida ecológica do Rio Jucu.
Com barcos, caiaques, botes, boias e pranchas, eles desceram de Viana à Barra do Jucu, em Vila Velha, pelo curso do rio. Nos pontos onde faltam vegetação, o rio sofre com o assoreamento. Até uma vaca atolada foi encontrada durante o roteiro e, até o fechamento da reportagem, o animal, que estava vivo, ainda não tinha sido resgatado.
O Rio Jucu é responsável pelo abastecimento diário de mais de um milhão de pessoas na Grande Vitória, ou seja, cerca de um quarto da população capixaba.
Apesar da quantidade de lixo e do esgoto que ainda é despejado de forma irregular, o pesquisador Alberto Pego avalia que a situação do Jucu está melhor que há três anos.
"Existe essa notícia de que, olhando para a foz do Rio Jucu, ele todo esteja mal. E na verdade não é isso que acontece. Na foz ele está muito mal, mas 6, 7 quilômetros acima, nos 180 quilômetros, ele está em situação muito boa", afirma.
Mesmo otimista, o pesquisador, que comandou recentemente uma expedição pelo rio, admite que o Jucu ainda enfrenta graves problemas com o despejo de esgoto e de agrotóxicos.
BARRAGEM
As águas da bacia são usadas para irrigar lavouras e abastecer granjas da região de Domingos Martins e Marechal Floriano, dois dos municípios que mais fornecem alimentos para a região da Grande Vitória.
No próximo mês, segundo o presidente da Cesan, Pablo Andreão, será lançado um edital para a construção da barragem do rio Jucu, que terá capacidade de armazenar 23 bilhões de litros de água. O edital estava previsto para ser lançado em dezembro passado, mas segundo Andreão, foi adiado porque precisou ser adequado para receber um recurso que foi disponibilizado pelo Governo Federal. (Com informações de Dani Carla, da TV Gazeta)