Descida ecológica: muito lixo e até vaca atolada no Rio Jucu

Vaca atolada no Rio Jucu Crédito: Fabrício Christ/TV Gazeta

Muito lixo, sacolas, garrafas pet, sujeira às margens e dentro da água e até uma vaca atolada na beira do rio. Esse foi o cenário triste encontrado por cerca de 600 pessoas que participaram da descida ecológica do Rio Jucu.

Com barcos, caiaques, botes, boias e pranchas, eles desceram de Viana à Barra do Jucu, em Vila Velha, pelo curso do rio. Nos pontos onde faltam vegetação, o rio sofre com o assoreamento. Até uma vaca atolada foi encontrada durante o roteiro e, até o fechamento da reportagem, o animal, que estava vivo, ainda não tinha sido resgatado.

O Rio Jucu é responsável pelo abastecimento diário de mais de um milhão de pessoas na Grande Vitória, ou seja, cerca de um quarto da população capixaba.

Apesar da quantidade de lixo e do esgoto que ainda é despejado de forma irregular, o pesquisador Alberto Pego avalia que a situação do Jucu está melhor que há três anos.

Participantes da descida ecológica do Rio Jucu Crédito: Fabrício Christ/TV Gazeta

"Existe essa notícia de que, olhando para a foz do Rio Jucu, ele todo esteja mal. E na verdade não é isso que acontece. Na foz ele está muito mal, mas 6, 7 quilômetros acima, nos 180 quilômetros, ele está em situação muito boa", afirma.

Mesmo otimista, o pesquisador, que comandou recentemente uma expedição pelo rio, admite que o Jucu ainda enfrenta graves problemas com o despejo de esgoto e de agrotóxicos.

BARRAGEM

As águas da bacia são usadas para irrigar lavouras e abastecer granjas da região de Domingos Martins e Marechal Floriano, dois dos municípios que mais fornecem alimentos para a região da Grande Vitória.