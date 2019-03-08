Desapropriações emperram início das obras para Barragem do Rio Jucu

Projeto da Barragem dos Imigrantes no Rio Jucu Crédito: Reprodução Cesan

Com previsão de início entre abril e maio , as obras da Barragem do Rio Jucu podem atrasar. Isso porque, das 70 desapropriações necessárias ao longo de 14 hectares entre os municípios de Domingos Martins e Viana, onde deve ser instalada a barragem, apenas sete foram concluídas. As outras 63 estão na Justiça após um impasse entre a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) e os proprietários na avaliação do valor dos terrenos.

Na assinatura da ordem de serviço, em outubro de 2018, foi anunciado um prazo de seis meses para a empresa vencedora da licitação elaborar os projetos executivos. Para concluir estes projetos, a empresa precisa realizar trabalhos com máquinas e outros equipamentos dentro dos terrenos para garantir a segurança futura da construção. No entanto, diante do não acordo entre Cesan e donos das terras sobre os valores de desapropriação, pouco avançou.

Your browser does not support the audio element. Desapropriação emperram início das obras para Barragem do Rio Jucu

Segundo o diretor de engenharia e meio ambiente da Cesan, Thiago Furtado, a judicialização dos casos é uma forma de agilizar o processo para que não haja atraso na entrega das obras.

“Não houve o acordo, então a Cesan judicializou pra que se chegue a um meio termo via Justiça. É importante destacar aqui que a questão que está sendo discutida são valores. Os proprietários estão discutindo o valor que foi ofertado pela Cesan, eles consideram um valor abaixo do mercado, então por isso que, para se resolver todas as pendências, é o meio judicial. O intuito da Cesan em judicializar é agilizar, andar com o processo”, disse.

Dono de terreno dentro da área de construção da barragem, o piscicultor Júlio César Velten, 49, afirma que os valores oferecidos pela Cesan são incompatíveis. Ele possui uma propriedade de 68 mil m² com 540 metros de frente para o Rio Jucu. Numa avaliação de perito particular, o terreno foi avaliado em R$ 747 mil. Segundo ele, a Cesan ofereceu R$ 94 mil. Júlio afirma que com esse montante não é possível comprar uma área parecida para continuar o negócio.

“Eu não quero o dinheiro para botar em banco, comprar carro, comprar apartamento. Eu quero o dinheiro para comprar uma outra propriedade nos moldes da minha para levar minha vida de piscicultor. Eu vivo disso desde os meus 15 anos, só sei fazer isso, só sei produzir peixe”, destacou.

O piscicultor Júlio César Velten, 49, afirma que os valores oferecidos pela Cesan são incompatíveis Crédito: Ricardo Medeiros

Outro problema destacado por Júlio é um pagamento diferenciado para quem tem escritura e quem possui apenas recibo de compra e venda dos imóveis. Segundo ele, a Cesan afirmou que pagaria apenas 60% do valor para quem não tivesse escritura, o que é o caso da maioria dos moradores da região.

“O nosso grande problema lá é que, como são famílias de agricultores, um filho comprou do pai, ou de um tio, foi comprando os terrenos. Eu estou lá há 18 anos, comprei de um vizinho. O único documento que a gente tem é o recibo de compra e venda feito em cartório, protocolado em um livro, um documento que dá pra gente uma segurança de que a terra é nossa. Mas, a Cesan entende que com esse documento, como não é uma escritura, ela só pode pagar 60% do valor”, afirmou.

Questionado, Thiago Furtado afirmou que existe uma diferenciação nos documentos dos proprietários, e que isso também está sendo tratado na Justiça. Sobre uma nova previsão para o início das obras, o diretor se esquivou e disse depender das desapropriações.

“Tudo depende da conclusão dos projetos executivos. E para que eu possa concluir esses projetos, eu estou na dependência dessas desapropriações”, completou.

A obra