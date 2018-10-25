Mesários trabalhando em eleição Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE

O Ministério Público Eleitoral (MPE) publicou uma portaria com orientações para os promotores eleitorais que vão atuar no segundo turno das eleições, que acontece no domingo (28). A instrução é para que os promotores adotem as providências necessárias diante de ocorrências como a propaganda eleitoral irregular, desacatos e ameaças contra servidores e mesários.

O objetivo é trazer orientações para que haja reunião de elementos que sirvam como prova diante dessas ocorrências e comportamentos de determinados eleitores, como fotos e vídeos. Qualquer ato deve seguir esses passos. A procuradora regional Eleitoral no Espírito Santo, Nadja Machado Botelho, afirmou que as orientações atuais são importantes, por conta dos registros de desacato na votação do primeiro turno. As provas poderão ser usadas na responsabilização criminal dos denunciados.

Your browser does not support the audio element. Desacato e ameaças estão na mira dos promotores eleitorais no domingo

"Como nós temos uma eleição muito polarizada, com eleitores radicais de ambos os lados, nós achamos interessante expedir essas orientações aos promotores, para que eles reflitam sobre alguns problemas que eles podem encontrar", avaliou a procuradora.

OFENSAS

O presidente da comissão de mesários do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Leonardo Penedo Prezotti, revelou que, no primeiro turno, uma funcionária de um cartório eleitoral de Cachoeiro foi ofendida: mesmo sem provas, dois eleitores afirmaram que a servidora estava envolvida em um esquema de manipulação dos resultados da votação. A funcionária foi filmada e a imagem dela foi espalha em diversos grupos de redes sociais. Na avaliação de Prezotti, agora, essa portaria em vigor para o segundo turno, vai aumentar a sensação de segurança dos mesários.

"O mesário foi lembrado que tem poder para acionar a força policial, se precisar. Em situações mais tensas, ele pode se impor, pode fazer valer sua autoridade, para garantir a normalidade dos trabalhos eleitorais", disse o representante do TRE-ES.

O estudante Gabriel Motta é mesário pela segunda eleição seguida e avalia que o clima de rivalidade está bem maior neste ano, em comparação com 2016. Ele afirma que os mesários estão cada vez mais preocupados em manter a neutralidade, para que nenhum eleitor crie qualquer tipo de confusão.

"Às vezes, por causa de um um comentário seu com alguma pessoa, quem está na fila pode observar com esse viés e falar: 'olha lá, o mesário já está fazendo alguma coisa'. A gente tenta se manter bem neutro, para não causar confusão", disse o mesário.