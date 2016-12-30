Com a chegada do verão, a combinação calor e férias faz com que praias e piscinas fiquem lotadas. Mas, nessa estação do ano, em que o sol impera na maior parte do tempo, também é preciso tomar algumas preocupações, principalmente em relação {as doenças de pele. Segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Espírito Santo deve fechar 2016 com 4390 novos casos de câncer de pele entre homens e mulheres.

Nesta sexta-feira (30), quando os termômetros registravam temperaturas próximas aos 30º, as praias de Vitória estavam lotadas.

Your browser does not support the audio element. Dermatologistas alertam para cuidados com a pele no verão

Alguns banhistas tentavam se proteger do sol nas sombras dos coqueiros, outros sob sombrinhas, mas alguns queriam mesmo era aproveitar o dia ensolarado para se bronzear.

A enfermeira Nelma Frias, 48 anos, não entra na água, mas caminha na orla da praia sempre que tem folga no trabalho. Para proteger a pele usa filtro solar. “Passo principalmente no rosto, mas apenas uma vez, já que fico apenas cerca de uma hora caminhando. Não uso sombrinha ou outra proteção”, comenta.

Protetor solar

Uma coisa é consenso entre os profissionais da área: protetor solar tem que ser usado! Mas, mesmo com esse fato indiscutível, muitas pessoas ainda tem dúvidas sobre como fazer a aplicação correta. A dermatologista Karina Mazzini, explica que o ideal é aplicar o produto pelo menos meia hora antes de se expor ao sol. “Eu oriento sempre que seja aplicado antes mesmo de colocar as roupas de banho. Passar em todas as partes do corpo, na face. E lembrar sempre da cor da pele, que exige fatores diferentes”, explica.