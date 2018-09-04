DER confirma que trânsito em trecho da Av. Rio Branco será alterado

Carros estacionados em trecho interditado da Avenida Rio Branco Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Um mês após a interdição do acesso à Avenida Rio Branco pela Leitão da Silva , no bairro Santa Lúcia, em Vitória, o local continua sem previsão para liberação. Enquanto isso, o trecho virou local de estacionamento de carros. O bloqueio do trânsito foi feito para realização de obras nas galerias de esgoto. De acordo com o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER), Gustavo Perin, quando for reaberto, o pequeno trecho, em frente ao supermercado Carone, terá apenas sentido único para a Leitão da Silva.

Your browser does not support the audio element. Após um mês de interdição, obra na Rio Branco ainda não começou

Perin explicou como vai funcionar o trânsito na região quando a via voltar a ser aberta para o fluxo de veículos. “A partir dali, vai ser mão única. Serão feitas ilhas para disciplinar o trânsito para quem vai converter à direita na Leitão da Silva, no sentido Maruípe, e para quem vai converter à esquerda, no sentido Centro de Vitória”, disse.

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Segundo Gustavo Perin, caso haja liberação da prefeitura para que as intervenções sejam feitas no trecho da Rio Branco que está interditado, a projeção é que a obra termine até dezembro. Por nota, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Infraestrutura Urbana (Setran), informou que "as liberações de obras estão condicionadas à conclusão de trechos já autorizados. Enquanto trechos antigos não forem concluídos, novos trechos continuarão em análise pela PMV."

Com a interdição do acesso pela Leitão da Silva à Rio Branco, os motoristas que quiserem acessar esta avenida precisam entrar em uma rua nova, criada ao lado da escola Paes Barreto. No local, as obras da calçada ainda não foram concluídas, o que pode causar problemas, na opinião do auxiliar administrativo Leonardo Almeida. “Eu vejo que existem dificuldades para pessoas que não conseguem se locomover sozinhas, crianças e idosos”, opinou.

Calçada ainda não foi concluída na nova rua que dá acesso à Avenida Rio Branco Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Em relação à nova dinâmica do trânsito na região, a administradora Bruna Cândido, que passa pelo local constantemente, notou que os motoristas estão mais adaptados às mudanças e diz que, para ela, o tráfego não tem grandes problemas com o novo trecho. “Como eu passo por aqui muitas vezes, para mim, já está bom. Eu consigo acessar tranquilamente.”

Com a interdição do trecho da Avenida Rio Branco para as obras, muitos motoristas têm utilizado o local como estacionamento. Na manhã desta terça (04), o local estava todo ocupado por veículos. Não há placas que indiquem se é proibido ou não estacionar na parte interditada. No entanto, o trecho é isolado por cones de trânsito.