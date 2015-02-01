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Deputados tomam posse e reforçam discurso de parceria com o Executivo

Com o plenário lotado, os deputados reforçaram o indicativo de que vão atuar em consonância com o governador Paulo Hartung (PMDB)

Publicado em 01 de Fevereiro de 2015 às 14:51

Publicado em 

01 fev 2015 às 14:51
Os trinta deputados estaduais eleitos tomaram posse neste domingo (1º), na Assembleia Legislativa do Estado, para darem início à legislatura 2015 - 2018. Com o plenário lotado de autoridades, familiares e amigos dos parlamentares, os deputados reforçaram o indicativo de que vão atuar em consonância e parceria com a política adotada pelo governador Paulo Hartung (PMDB), sem indícios de oposição.
Deputados tomam posse e reforçam discurso de parceria com o Executivo
O deputado reeleito Gildevan Fernandes (PV) foi o escolhido para discursar em nome da Casa. Representando os colegas, ele elogiou o governador Paulo Hartung, citando medidas para contornar a crise econômica do Estado. Gildevan também declarou que “os desafios serão grandes nos próximos quatro anos, mas que a Casa vai atuar em parceria com Hartung”.
Já o governador, em seu discurso, voltou a falar da situação econômica deixada pelo seu antecessor. Além de desejar um trabalho conjunto com a Assembleia, Hartung também pediu aos deputados que acrescentem na agenda de trabalho a pauta da economia urgente de água.
“Peço a esta Casa que no primeiro dia de trabalho, desde a formação das comissões, já coloque em suas agendas de trabalho e discussões este tema", pediu. O presidente da Casa, Theodorico Ferraço (DEM) declarou que a Assembleia vai cooperar com campanhas que reduzam o consumo interno de água.
Entre os 16 novos deputados que chegam à Casa já há expectativa para projetos que tratem da área. O deputado Sergio Majeski (PSDB) disse que dará prioridade à educação, mas também pensando na pauta do Meio Ambiente. “Nesta questão ambiental já tenho alguns projetos esboçados, mas são projetos que estão ligados à renúncia fiscal, mas preciso checar ainda questões legais. Envolve a questão de energia limpa e o bom uso da água“, contou.
Outro novato, o deputado Marcos Bruno (PRTB) também falou de suas prioridades.  “Quero defender a educação e políticas sociais para diminuir a desigualdade social. Mas, claro, também o Meio Ambiente, que é uma pauta bem atual”, contou.
Mas entre os novos deputados empossados, já tem um que pode deixar a função em breve. Com a iminente criação de uma Secretaria Estadual do Trabalho, o deputado Nunes (PT), ligado a centrais sindicais, pode assumir a pasta e deixar vaga uma cadeira de deputado. O suplente que pode assumir o cargo é Luiz Durão (PDT).
“Se chegar o convite e se esta secretaria for um espaço que permita criar políticas públicas voltada ao mundo do trabalho, a gente topa ficar nela. Dependendo da secretaria e da estrutura, assumo sim, não teria problema nenhum. O movimento sindical precisa de alguém que tenha conhecimento da área nesta secretaria“, explicou.
Após a posse, os 16 novos deputados e os 14 reeleitos já têm um primeiro compromisso: eleger o novo presidente da Assembleia, na sessão da tarde desta segunda-feira (2).

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