Os trinta deputados estaduais eleitos tomaram posse neste domingo (1º), na Assembleia Legislativa do Estado, para darem início à legislatura 2015 - 2018. Com o plenário lotado de autoridades, familiares e amigos dos parlamentares, os deputados reforçaram o indicativo de que vão atuar em consonância e parceria com a política adotada pelo governador Paulo Hartung (PMDB), sem indícios de oposição.

Your browser does not support the audio element. Deputados tomam posse e reforçam discurso de parceria com o Executivo

O deputado reeleito Gildevan Fernandes (PV) foi o escolhido para discursar em nome da Casa. Representando os colegas, ele elogiou o governador Paulo Hartung, citando medidas para contornar a crise econômica do Estado. Gildevan também declarou que “os desafios serão grandes nos próximos quatro anos, mas que a Casa vai atuar em parceria com Hartung”.

Já o governador, em seu discurso, voltou a falar da situação econômica deixada pelo seu antecessor. Além de desejar um trabalho conjunto com a Assembleia, Hartung também pediu aos deputados que acrescentem na agenda de trabalho a pauta da economia urgente de água.

“Peço a esta Casa que no primeiro dia de trabalho, desde a formação das comissões, já coloque em suas agendas de trabalho e discussões este tema", pediu. O presidente da Casa, Theodorico Ferraço (DEM) declarou que a Assembleia vai cooperar com campanhas que reduzam o consumo interno de água.

Entre os 16 novos deputados que chegam à Casa já há expectativa para projetos que tratem da área. O deputado Sergio Majeski (PSDB) disse que dará prioridade à educação, mas também pensando na pauta do Meio Ambiente. “Nesta questão ambiental já tenho alguns projetos esboçados, mas são projetos que estão ligados à renúncia fiscal, mas preciso checar ainda questões legais. Envolve a questão de energia limpa e o bom uso da água“, contou.

Outro novato, o deputado Marcos Bruno (PRTB) também falou de suas prioridades. “Quero defender a educação e políticas sociais para diminuir a desigualdade social. Mas, claro, também o Meio Ambiente, que é uma pauta bem atual”, contou.

Mas entre os novos deputados empossados, já tem um que pode deixar a função em breve. Com a iminente criação de uma Secretaria Estadual do Trabalho, o deputado Nunes (PT), ligado a centrais sindicais, pode assumir a pasta e deixar vaga uma cadeira de deputado. O suplente que pode assumir o cargo é Luiz Durão (PDT).

“Se chegar o convite e se esta secretaria for um espaço que permita criar políticas públicas voltada ao mundo do trabalho, a gente topa ficar nela. Dependendo da secretaria e da estrutura, assumo sim, não teria problema nenhum. O movimento sindical precisa de alguém que tenha conhecimento da área nesta secretaria“, explicou.