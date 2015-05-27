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DENÚNCIA

Deputados suspeitam estar sendo grampeados

Presidente da Assembleia Legislativa, Theodorico Ferraço, pediu à Comissão de Segurança da Casa uma ampla investigação sobre a denúncia

Publicado em 26 de Maio de 2015 às 22:52

Publicado em 

26 mai 2015 às 22:52
Os deputados estaduais temem estar sendo grampeados. Em sessão ordinária na tarde desta terça-feira (26), o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) denunciou no plenário que havia recebido esta informação. Ele foi acompanhado pelo deputado Gilsinho Lopes (PR), que também deu declarações de que estaria sendo grampeado.Por isso, o presidente da Assembleia Legislativa, Theodorico Ferraço (DEM), pediu à Comissão de Segurança da Casa uma ampla investigação sobre o tema e irá elaborar um ofício para o presidente do Tribunal de Justiça (TJ) para que ele informe se existe alguma autorização judicial para grampo. Os deputados frisaram que grampo não autorizado judicialmente é crime.
Deputados suspeitam estar sendo grampeados
Enivaldo explicou que ainda não possui muitos detalhes da denúncia. “Eu recebi a informação de um agente de polícia. Ele disse que ouviu essa conversa, de que os deputados estariam grampeados, em função dessa movimentação da Casa. Eu, como qualquer cidadão capixaba, não tenho como recorrer, a não ser fazer denúncia. Como o parlamentar tem o direito de fazer uso da atividade da palavra, se o grampo tiver sido decidido pelo poder Judiciário, ele tem obrigação de informar a Casa. A não ser que queiram fazer clandestinamente ou secretamente”, disse à Rádio CBN Vitória.
Ele acredita que os deputados grampeados sejam os que estão envolvidos com vários tipos de trabalho no Legislativo, que está contando hoje com dez comissões especiais e a outras cinco CPIs em andamento, além de 16 comissões permanentes.
“Eu considero que, no momento, a minha atividade de presidir duas comissões, a de Sonegação e a da Máfia dos Guinchos, me obriga a ter contatos, por e-mail, por telefone, por mensagens de celular ou ligação, para receber informações. Eu distribuí panfletos no Estado todo pedindo que fossem feitas denúncias, então isso pode ser um motivo de que eu esteja sendo grampeado para saberem com quem estou conversando. As duas implicam em prejuízos das pessoas que estão sendo investigadas. Eu não posso duvidar de que está sendo feita retaliação”, afirmou.
Theodorico Ferraço também repudiou a ação. “O grampo é antidemocrático, abusivo e não cabe no nosso sistema de democracia a censura”, declarou. Além de Enivaldo e Gilsinho, nenhum dos outros deputados denunciou a suspeita de ter sido grampeado.

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