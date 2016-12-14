Deputados querem limitar auxílio-moradia para magistrados no Estado

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou uma proposta de Emenda Constitucional que limita a concessão de auxílio-moradia ao judiciário estadual. A matéria foi aprovada pelos deputados em 1º turno, nesta terça-feira (13), e ainda deve ser aprovada pela maioria dos deputados em segundo turno. Caso isso aconteça, será promulgada sem necessidade de sanção do Executivo.

A matéria foi analisada e recebeu parecer favorável nas Comissões de Cidadania e de Finanças. Logo depois, seguiu para votação nominal, processo que durou 55 minutos. Isso porque a proposta contava com 17 manifestações a favor, faltando apenas uma para que fosse aprovada por 18 a 0. Coube a Euclério Sampaio (PDT), às 17h56, dar números finais ao pleito, 4 minutos antes do encerramento da sessão ordinária.

Your browser does not support the audio element. Deputados querem limitar auxilio-moradia para magistrados no Estado

De acordo com o relator, Sérgio Majeski (PSDB), não há justificativas para que juízes, conselheiros do Tribunal de Contas ou membros do Ministério Público recebam o auxílio de R$ 4,3 mil. “Primeiro pelo fato de o valor em si já ser absurdo. Mas isso torna-se ainda mais absurdo quando juízes e procuradores, que tem casa própria, também recebam os valores. É imoral e vergonhoso, uma situação em que você, um sujeito sustentar uma família com um salário minimo e outros recebendo auxílio-moradia sem necessidade de existir” justifica.

O deputado Rodrigo Coelho (PDT), que também votou favorável à PEC disse que a medida vai contribuir com a redução nos gastos. “Essa é uma regulamentação e, nesse momento de recessão, precisamos ter mais cuidado com os gastos públicos”, explica.

Segundo turno

Apesar da aprovação em primeiro turno, Majeski acredita que o cenário pode mudar no segundo turno das votações, tendo em vista pressões que podem ocorrer ao longo dos dias sobre os deputados.