Rede de fast food informa que não fornece mais canudos Crédito: Guido Scardua

Atendendo a um pedido de donos de bares e restaurantes, a Assembleia Legislativa vai votar um projeto que altera a

que proíbe a utilização de canudos plásticos em todo o Espírito Santo e que entrou em vigor há menos de um mês, no dia 5 de dezembro.

O projeto dá um prazo de 180 dias para o estabelecimento se adaptar à proibição, além de determinar que o dono tenha uma reserva de canudos plásticos flexíveis destinados à pessoas com deficiência que tenham dificuldade em utilizar o canudo biodegradável.

As mudanças foram apresentadas em uma audiência pública na Comissão de Turismo na manhã desta segunda-feira (17).

Presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindibares), Rodrigo Miguel Vervloet diz que a categoria não é contrária ao fim do uso dos canudos descartáveis, mas que precisa de um tempo para se ajustar.

"A gente precisa buscar fornecedores desses canudos que são adequados ao meio-ambiente. O mercado vai se adaptando com um tempo e precisamos desse prazo para buscar esses fornecedores e para esses fornecedores também se prepararem para dar conta da demanda", explica.

Your browser does not support the audio element. Deputados querem alterar lei que proíbe uso de canudos plásticos

A lei que está em vigor, de autoria da deputada Luzia Toledo (MDB), não especifica nenhum prazo de adaptação e prevê multa de R$ 3,6 mil a R$ 16,3 mil para quem descumprir a regra. A deputada diz que a lei é um grito a favor do meio ambiente. "Na verdade, é uma campanha educativa essa lei. É para que as pessoas tenham conhecimento que não há possibilidade de continuar com tanto plástico que não degradam", destaca a deputada.