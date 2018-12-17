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Deputados querem alterar lei que proíbe uso de canudos plásticos

Um projeto quer dar um prazo de 180 dias para o estabelecimento se adaptar à proibição

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 13:53

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

17 dez 2018 às 13:53
Rede de fast food informa que não fornece mais canudos Crédito: Guido Scardua
Atendendo a um pedido de donos de bares e restaurantes, a Assembleia Legislativa vai votar um projeto que altera a
lei sancionada
que proíbe a utilização de canudos plásticos em todo o Espírito Santo e que entrou em vigor há menos de um mês, no dia 5 de dezembro.
O projeto dá um prazo de 180 dias para o estabelecimento se adaptar à proibição, além de determinar que o dono tenha uma reserva de canudos plásticos flexíveis destinados à pessoas com deficiência que tenham dificuldade em utilizar o canudo biodegradável.
As mudanças foram apresentadas em uma audiência pública na Comissão de Turismo na manhã desta segunda-feira (17).
Presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindibares), Rodrigo Miguel Vervloet diz que a categoria não é contrária ao fim do uso dos canudos descartáveis, mas que precisa de um tempo para se ajustar.
"A gente precisa buscar fornecedores desses canudos que são adequados ao meio-ambiente. O mercado vai se adaptando com um tempo e precisamos desse prazo para buscar esses fornecedores e para esses fornecedores também se prepararem para dar conta da demanda", explica.
Deputados querem alterar lei que proíbe uso de canudos plásticos
A lei que está em vigor, de autoria da deputada Luzia Toledo (MDB), não especifica nenhum prazo de adaptação e prevê multa de R$ 3,6 mil a R$ 16,3 mil para quem descumprir a regra. A deputada diz que a lei é um grito a favor do meio ambiente. "Na verdade, é uma campanha educativa essa lei. É para que as pessoas tenham conhecimento que não há possibilidade de continuar com tanto plástico que não degradam", destaca a deputada.
Como a Assembleia Legislativa entra em recesso nesta semana, os deputados só devem analisar as mudanças só no ano que vem.

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