A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Pó Preto deve ser concluída com mais de um mês de antecedência. De acordo com o presidente da comissão, deputado Rafael Favatto (PEN), o relatório final deve ser entregue ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e a Polícia Federal na primeira semana de julho. Além de apontar as causas da disseminação do pó de minério na Grande Vitória, o documento vai sugerir que as empresas poluidoras compensem os capixabas, com a construção do Hospital Geral de Cariacica ou o Novo Hospital Infantil de Vitória.Favatto destacou que o único benefício que as empresas oferecem para o Estado é o imposto, entretanto, o tributo da Vale, por exemplo, representa apenas 10% do que é pago em Minas Gerais. Como a poluição afeta diretamente à saúde, o parlamentar acredita que a construção de um hospital seria uma medida compensatória.
Deputados prometem relatório da CPI do Pó Preto para a primeira semana de julho
“A Vale paga em Minas gerais R$ 2 bilhões em impostos e aqui paga R$ 200 milhões. Acho que quem paga R$ 2 bilhões em impostos tem o lucro um pouco maior que isso então tem como fazer o hospital e não vai onerar praticamente nada”, disse à Rádio CBN Vitória.
Na tarde desta quarta-feira (17), foi realizada a segunda audiência pública para debater sobre o pó preto. Sem a participação da sociedade, as galerias da Assembleia ficaram vazias. Apenas membros de associações que defendem o Meio Ambiente acompanharam a audiência.
Favatto reclamou da falta de participação da sociedade. O parlamentar destacou que o depoimento de pessoas que são diretamente afetadas pelo pó preto ajudaria na elaboração do relatório.“Audiência publica é uma oportunidade para a população. Cada discurso irá fazer parte do relatório”, informou.
RepresentaçãoO coordenador técnico da ONG Juntos SOS ES Ambiental, Gilson Mesquita, disse que a sociedade se sente representada pelos movimentos que lutam pelo fim da poluição na Grande Vitória, por isso, não havia a necessidade da presença de um grande público.“Sabemos que todos têm seus compromissos do dia a dia e esse é um assunto que todo mundo já acompanha pelas redes sociais, não é preciso estar de corpo presente. A sociedade nos confiou esse debate”, argumentou. A CPI do Pó Preto foi criada no dia 23 de fevereiro com previsão de conclusão em maio, entretanto, os trabalhos foram prorrogados para mais 90 dias, com prazo final em 23 de agosto. Até o momento, 51 pessoas foram ouvidas e foram realizadas 19 sessões ordinárias e cinco extraordinárias.