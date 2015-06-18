A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Pó Preto deve ser concluída com mais de um mês de antecedência. De acordo com o presidente da comissão, deputado Rafael Favatto (PEN), o relatório final deve ser entregue ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e a Polícia Federal na primeira semana de julho. Além de apontar as causas da disseminação do pó de minério na Grande Vitória, o documento vai sugerir que as empresas poluidoras compensem os capixabas, com a construção do Hospital Geral de Cariacica ou o Novo Hospital Infantil de Vitória.Favatto destacou que o único benefício que as empresas oferecem para o Estado é o imposto, entretanto, o tributo da Vale, por exemplo, representa apenas 10% do que é pago em Minas Gerais. Como a poluição afeta diretamente à saúde, o parlamentar acredita que a construção de um hospital seria uma medida compensatória.

Your browser does not support the audio element. Deputados prometem relatório da CPI do Pó Preto para a primeira semana de julho

“A Vale paga em Minas gerais R$ 2 bilhões em impostos e aqui paga R$ 200 milhões. Acho que quem paga R$ 2 bilhões em impostos tem o lucro um pouco maior que isso então tem como fazer o hospital e não vai onerar praticamente nada”, disse à Rádio CBN Vitória.

Na tarde desta quarta-feira (17), foi realizada a segunda audiência pública para debater sobre o pó preto. Sem a participação da sociedade, as galerias da Assembleia ficaram vazias. Apenas membros de associações que defendem o Meio Ambiente acompanharam a audiência.

Favatto reclamou da falta de participação da sociedade. O parlamentar destacou que o depoimento de pessoas que são diretamente afetadas pelo pó preto ajudaria na elaboração do relatório.“Audiência publica é uma oportunidade para a população. Cada discurso irá fazer parte do relatório”, informou.