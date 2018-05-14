Audiência de processos criminais sobre a greve da Polícia Militar Crédito: Bernardo Coutinho

Três deputados estaduais foram ouvidos na manhã desta segunda-feira (14) na audiência do processo judicial da greve da Polícia Militar que acontece no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta. Euclério Sampaio, Bruno Lamas e Janete de Sá foram chamados como testemunhas de defesa de mães e mulheres de PMs acusadas de participação no movimento.

O deputado Theodorico Ferraço (DEM) também foi convocado a depor, mas acabou sendo dispensado pela defesa da ré que tinha solicitado o seu depoimento. A deputada federal Norma Ayub (Dem), esposa de Ferraço, também foi dispensada.

Your browser does not support the audio element. Deputados prestam depoimento em audiência da greve da PM

Até sexta-feira, entre réus e testemunhas, serão ouvidas pela Justiça 93 pessoas. Como são muitas pessoas envolvidas, a Justiça desmembrou a denúncia em dois processos. Nesta segunda-feira e terça-feira, acontecem audiências do processo que envolve apenas familiares de policiais. São 14 rés nesse processo.

Indicado por uma das defesas, Ferraço (DEM) foi liberado antes de depor. Na saída do Fórum, o deputado disse que teria dado um "belo depoimento". Ferraço se esquivou ao ser perguntado como seria o depoimento, mas depois falou que ele e a deputada participaram de reuniões com membros do movimento.

Theodorico Ferraço na 4ª Vara Criminal de Vitória Crédito: Caíque Verli

"Compareci a pedido da juíza, estou aqui com maior prazer e teria um belo depoimento a dar. Eu calculo umas dez reuniões, duas foras do meu gabinete e o restante eu recebi no meu gabinete. Mas nunca ouvi de nenhum militar falar em greve. Queriam diálogo e mostrar para a sociedade o problema que eles estavam vivendo", comentou o parlamentar.

Em seguida, Euclério Sampaio (PDT), Bruno Lamas (PSB) e Janete de Sá (PMN) prestaram depoimentos rápidos, também como testemunhas de defesa. Algo em comum na fala dos deputados: eles afirmaram que desconheciam liderança no movimento paredista.

Janete pediu justiça para que ninguém fosse punido sem ter cometido crimes. Nesse momento, as mulheres na sala gritaram apoiando a deputada.

A juíza que conduz o processo na 4ª Vara Criminal de Vitória, Gisele Souza de Oliveira, chamou a atenção dizendo que já havia falado que estava proibida qualquer manifestação na audiência e que se acontecesse novamente todas as mulheres seriam retiradas do Tribunal do Júri, onde acontece a audiência. Pela manhã, também foram ouvidos quatro policiais militares arrolados pelo Ministério Público. A acusação solicitou que a imprensa não acompanhasse os depoimentos dessas testemunhas porque os militares integram o serviço de inteligência da PM. A juíza acatou o pedido e pediu que os jornalistas saíssem do Tribunal.