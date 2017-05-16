Deputados pedem suspensão de reajuste de pedágio

Praça de pedágio na BR 101: cobrança da tarifa foi iniciada há três anos Crédito: Fernando Madeira

A Comissão de Fiscalização da BR 101 da Câmara dos Deputados entrou com uma ação, no final da tarde desta terça-feira (16), no Tribunal de Contas da União (TCU) para tentar suspender o reajuste da tarifa nas sete praças de cobrança do Estado. O reajuste começa a valer a partir da 0 hora desta quinta-feira (18). Porém, os deputados capixabas querem que os valores fiquem congelados até que a Corte conclua a auditoria iniciada há alguns meses para apurar indícios de irregularidades nas obras.

Na noite desta terça, os deputados federais que fazem parte da comissão se reuniram com o ministro do TCU, Augusto Nardes, para solicitar a suspensão do reajuste integral. A justificativa para o aumento de 15,13%, que englobaria 4,57% do IPCA, 5,65% da Lei dos Caminhoneiros, mais ajuste de tráfego e 4,27% de reequilíbrio contratual, não convenceu os membros da Comissão.

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De acordo com o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), os três últimos reajustes acumulados ultrapassam os 60,5% sem nenhuma conclusão de obras de duplicação. O pedido no TCU é para que o pedágio seja reajustado apenas pela inflação. “O TCU autorizaria apenas a correção que é de 4.57% e não os 15.13% como foi feito”, destacou.