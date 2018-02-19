Manifestantes na Assembleia Legislativa Crédito: Tati Beling/Ales

Sob um forte protesto de artistas e lideranças religiosas, a Assembleia Legislativa manteve, nesta segunda-feira (19), por 17 votos a 9, o veto do governador Paulo Hartung (PMDB) ao projeto de lei que proíbe exposições artísticas com "teor pornográfico" em espaços públicos no Espírito Santo. Três deputados não compareceram à sessão.

Um manifestante chegou a ser expulso da galeria, a pedido do presidente da Casa Erick Musso (PMDB), após abaixar a calça e mostrar as nádegas para os parlamentares.

O projeto é de autoria do deputado Euclério Sampaio (PDT). Ele já tinha sido aprovado por essa mesma Assembleia em outubro do ano passado, com um único voto contrário, o do deputado Sérgio Majeski (PSDB), mas foi vetado por Hartung, que alegou que o projeto é inconstitucional e que a Constituição assegura que a manifestação de pensamento e expressão não podem ser restringidas.

Your browser does not support the audio element. Deputados mantêm veto a projeto que proíbe nudez em obra de arte no ES

Já o deputado autor do projeto argumenta que ele não veta a arte e sim os excessos e a pornografia. Aplaudido por religiosos e vaiado pelos artistas, Euclério declarou após a votação que não desistiu de aprovar a proibição.

"Não vou parar. Vou botar o projeto de novo, e de novo e de novo. Porque continuo acreditando que a família deve vir em primeiro lugar", afirmou.

Uma das manifestantes presentes na galeria da Assembleia é a professora de artes da Universidade Federal do Espírito Santo e escultora, Rosana Paste, que comemorou a decisão da Assembleia: "Nossa constituição prevê que você não deve ter censura. É um alívio porque não se feriu a Constituição".

O projeto foi colocado em discussão após a polêmica no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), no fim de setembro, quando uma criança acompanhada da mãe foi flagrada manipulando um homem nu.

VOTARAM SIM (POR MANTER O VETO)

Almir Vieira (PRP)

Amaro Neto (SDD)

Dary Pagung (PRP)

Eliana Dadalto (PTC)

Enivaldo dos Anjos (PSD)

Hércules Silveira (PMDB)

Jamir Malini (PP)

Janete de Sá )PMN)

José Esmeraldo (PMDB)

Luzia Toledo (PMDB)

Marcelo Santos (PMDB)

Marcos Bruno (Rede)

Nunes (PT)

Raquel Lessa (SDD)

Rodrigo Coelho (PDT)

Sandro Locutor (PROS)

Sérgio Majeski (PSDB)

VOTARAM NÃO (POR DERRUBAR O VETO)

Bruno Lamas (PSB)

Da Vitória (PDT)

Esmael de Almeida (PMDB)

Euclério Sampaio (PDT)

Freitas (PSB)

Gilsinho Lopes (PR)

Padre Honório (PT)

Pastor Marcos Mansur (PSDB)

Theodorico Ferraço (PSDB)

Ausentes:

Gildevan Fernandes (PMDB)

Rafael Favatto (PEN)