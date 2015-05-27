Não haverá mais limite no número de servidores do gabinete dos deputados estaduais liberados para trabalhar fora da sede da Assembleia Legislativa. Eles nem vão precisar bater ponto, trabalhando longe da sede do Legislativo. O projeto de resolução que permite aos parlamentares a distribuição livre dos 18 comissionados a que têm direito pelos gabinetes externos, em suas bases eleitorais, foi aprovado, praticamente por unanimidade com apenas um voto contrário, na tarde desta terça-feira (26). Antes desta votação, somente oito assessores podiam trabalhar fora da sede do Legislativo. De autoria da Mesa Diretora, o projeto teve praticamente unanimidade na aprovação, mesmo entre os deputados com base na Grande Vitória. Os parlamentares alegam que precisam estar mais próximos dos eleitores de outros municípios do Estado para conhecer melhor suas demandas.

Your browser does not support the audio element. Deputados liberam comissionados para trabalho fora do Legislativo e sem bater ponto

O único deputado que votou contra, Sérgio Majeski (PSDB), questionou como será a fiscalização sobre o trabalho desses funcionários. Atualmente, esses servidores precisam apenas fazer um relatório de frequência e atividades e entregar a um chefe do gabinete. Agora, serão os próprios deputados que vão controlar o cumprimento das cargas horárias e a eficiência dos subordinados.

“Há uma ressalva de que precisaríamos encontrar formas mais efetivas de controle das atividades de todo mundo. Vai uma sugestão de que se encontre uma forma de mostrar à sociedade que existe um controle sim da forma com que as pessoas trabalham, eu acho que isso é importante para todos nós”, destacou o tucano à Rádio CBN Vitória.

O presidente da Casa, Theodorico Ferraço (DEM) vê a mudança de forma positiva, pois a autorização aumentaria a responsabilidade dos deputados sobre seus comissionados.

“Se você se elege deputado, aqueles funcionários do seu gabinete só você que indica. O presidente nomeia por indicação do deputado. Então você é responsável, e nada mais justo, se quem indicou é responsável pelo indicado, que também se responsabilize pelos atos dele”, declarou.