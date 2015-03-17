Deputados instalam terceira CPI em menos dois meses na Assembleia

A terceira Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa, em menos de dois meses de legislatura, foi instalada na tarde desta segunda-feira (16). A CPI da Sonegação, proposta pelo deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), apura supostas irregularidades no pagamento e sonegação de tributos gerados nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no Estado.Enivaldo será o presidente, enquanto Pastor Marcos Mansur (PSDB) será o vice e Cacau Lorenzoni (PP) o relator. Guerino Zanon (PMDB) e Padre Honório (PT) são os dois outros membros efetivos que compõem o grupo, que foi escolhido com base na representação partidária.

Ao desistir, ele apresentou um pedido para a inclusão do nome de Gilsinho Lopes (PR) para ocupar seu lugar, com base em um documento em que todos os outros partidos assinaram a desistência da vaga. Gilsinho já havia tentado propor esta CPI por duas vezes, mas não conseguiu assinaturas suficientes.Gildevan declarou que não foi influenciado a desistir pelo fato de ter recebido doações de campanha das empresas mineradoras, pois este já era um debate superado. Ele alega que abriu mão da vaga para harmonizar as relações no Plenário e ampliar a CPI.“Mas a razão principal de apresentar o pedido de exclusão da CPI é pois na condição de líder do governo, nasce um questionamento, também infundado, de que o governo poderia ter interesse e de que não houvesse aprofundamento da investigação. Não faz nenhum sentido, não tem nenhum fundamento”, disse à Rádio CBN Vitória.Gilsinho Lopes aceitou a indicação e acredita que dessa forma Gildevan neutralizou qualquer ligação que poderia haver entre a investigação e o governo.“Ele está vendo o clamor das ruas, dos ambientalistas, e que querem a minha participação direta na CPI. Fazendo isso, ele desatrelou o governo da responsabilidade. Se a CPI desse algum atropelo, seria responsabilidade do governo por ele ser o líder”, disse.Esta foi a segunda desistência de um membro da CPI do Pó Preto. Bruno Lamas (PSB) também pediu para sair, dois dias após a instalação. No lugar dele entrou Euclério Sampaio (PDT). Para o presidente da CPI, Rafael Favatto (PEN), a entrada dos dois novos membros não atrapalha em nada. A presença dos novos membros é um acréscimo aos trabalhos da comissão, pois eles são dois parlamentares combativos, afirmou Favatto.