Deputados estaduais tomam posse no Espírito Santo

Os 30 deputados estaduais eleitos na última eleição tomaram posse na manhã desta sexta-feira (01) em uma sessão solene, que teve o plenário lotados de familiares dos parlamentares e autoridades do Executivo e do Judiciário. A nova legislatura teve uma taxa de renovação de 50%.
Deputados estaduais tomam posse no ES
Convocados nome a nome, os deputados tiveram que firmar o compromisso lido por Erik Musso, último presidente da legislatura anterior e deputado reeleito.
"Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar, fiel e lealmente, o mandato que me foi confiado pelo povo espírito-santense", leu o presidente da Casa.
O governador Renato Casagrande (PSB) compôs a mesa e acompanhou a cerimônia. O socialista, em seu discurso, anunciou Enivaldo dos Anjos (PSD) como líder do governo na Assembleia. Casagrande destacou o papel do Legislativo no equilíbrio dos poderes e pediu ajuda aos deputados para manter as contas públicas arrumadas.
"As medidas que a gente toma tem reflexos aqui na Assembleia e conto com você s para que a gente siga nos quatro anos com cautela, equilíbrio nos 4 anos, mas nesse primeiro ano exige mais cautela ainda e mais posição conservadora no que se refere o uso dos recursos do Estado do Espírito Santo", afirmou.
Sérgio Majeski (PSB), deputado reeleito com maior número de votos no último pleito, foi o parlamentar escolhido para discursar. Majeski afirmou que os parlamentares precisam agir com transparência.
"Nós atravessamos uma crise de desconfiança imensa imensa dos políticos e da Política e em todas as instituições. Isso representa um risco para democracia, sobretudo uma democracia jovem como a democracia brasileira", reforçou.
Na cerimônia, a Banda de Música da PM executou os hinos Nacional e do Espírito Santo. Diversas autoridades marcaram presença, como a vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB); o presidente do Tribunal de Justiça (TJES), Sérgio Gama; e o presidente do Tribunal de Contas (TCES), Sérgio Aboudib.