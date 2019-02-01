Deputados estaduais tomam posse no Espírito Santo

Posse dos deputados estaduais para legislatura 2019 - 2023 Crédito: Caique Verli

Os 30 deputados estaduais eleitos na última eleição tomaram posse na manhã desta sexta-feira (01) em uma sessão solene, que teve o plenário lotados de familiares dos parlamentares e autoridades do Executivo e do Judiciário. A nova legislatura teve uma taxa de renovação de 50%.

Your browser does not support the audio element. Deputados estaduais tomam posse no ES

Convocados nome a nome, os deputados tiveram que firmar o compromisso lido por Erik Musso, último presidente da legislatura anterior e deputado reeleito.

"Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar, fiel e lealmente, o mandato que me foi confiado pelo povo espírito-santense", leu o presidente da Casa.

O governador Renato Casagrande (PSB) compôs a mesa e acompanhou a cerimônia. O socialista, em seu discurso, anunciou Enivaldo dos Anjos (PSD) como líder do governo na Assembleia. Casagrande destacou o papel do Legislativo no equilíbrio dos poderes e pediu ajuda aos deputados para manter as contas públicas arrumadas.

"As medidas que a gente toma tem reflexos aqui na Assembleia e conto com você s para que a gente siga nos quatro anos com cautela, equilíbrio nos 4 anos, mas nesse primeiro ano exige mais cautela ainda e mais posição conservadora no que se refere o uso dos recursos do Estado do Espírito Santo", afirmou.

Sérgio Majeski (PSB), deputado reeleito com maior número de votos no último pleito, foi o parlamentar escolhido para discursar. Majeski afirmou que os parlamentares precisam agir com transparência.

"Nós atravessamos uma crise de desconfiança imensa imensa dos políticos e da Política e em todas as instituições. Isso representa um risco para democracia, sobretudo uma democracia jovem como a democracia brasileira", reforçou.