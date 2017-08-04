Deputados enfrentam críticas por votos que salvaram Temer de denúncia

Na última quarta-feira (2), o presidente Michel Temer (PMDB) conseguiu evitar, na Câmara dos Deputados, que a denúncia oferecida pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, prosseguisse para o Supremo Tribunal Federal (STF). Os deputados capixabas Lelo Coimbra (PMDB) e Marcus Vicente (PP) contribuíram para que Temer se livrasse de responder por corrupção passiva durante o exercício do mandato.

Em audiência pública realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo, em Vitória, os dois parlamentares enfrentaram críticas acaloradas de dois homens durante a reunião. Eles contestavam o posicionamento dos deputados. Um deles chegou a dizer, aos gritos, que se envergonhava do parlamento brasileiro e do presidente.

Os deputados foram questionados a respeito de como viam esse tipo de reação. Ao sair da audiência pública, Lelo Coimbra se negou a dar qualquer posicionamento sobre o assunto antes mesmo que a reportagem concluísse a pergunta. “Esse não era um assunto que estava em discussão ali”, disse.

Já o deputado Marcus Vicente afirmou que vê com naturalidade manifestações contrárias ao posicionamento dele na votação da denúncia contra o presidente Temer. “É natural. Eu acho que o processo político é democrático, existe liberdade de pensamento. Eu vejo isso com muita naturalidade. Se nós participamos de uma democracia é porque temos liberdade. Evidentemente, dentro de padrões de respeito”, declarou.

Para o deputado federal Helder Salomão (PT), os deputados que votaram pelo engavetamento da denúncia vão ter que prestar contas aos seus eleitores e terão dificuldades para se explicarem para a população. “Nós falamos de uma denúncia que tem uma delação feita pela JBS, pelo Joesley, que foi acompanhada de provas materiais: existem vídeos, áudios e a mala com R$ 500 mil. Então, as provas são robustas. Creio que isso vai trazer, sim, dificuldades para os deputados daqui do Espírito Santo”, comentou.