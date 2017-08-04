Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

POLÍTICA

Deputados enfrentam críticas por votos que salvaram Temer de denúncia

Em audiência pública realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo, em Vitória, os dois parlamentares enfrentaram críticas acaloradas de dois homens durante a reunião

Publicado em 04 de Agosto de 2017 às 19:32

Publicado em 

04 ago 2017 às 19:32
Na última quarta-feira (2), o presidente Michel Temer (PMDB) conseguiu evitar, na Câmara dos Deputados, que a denúncia oferecida pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, prosseguisse para o Supremo Tribunal Federal (STF). Os deputados capixabas Lelo Coimbra (PMDB) e Marcus Vicente (PP) contribuíram para que Temer se livrasse de responder por corrupção passiva durante o exercício do mandato.
Em audiência pública realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo, em Vitória, os dois parlamentares enfrentaram críticas acaloradas de dois homens durante a reunião. Eles contestavam o posicionamento dos deputados. Um deles chegou a dizer, aos gritos, que se envergonhava do parlamento brasileiro e do presidente.
Os deputados foram questionados a respeito de como viam esse tipo de reação. Ao sair da audiência pública, Lelo Coimbra se negou a dar qualquer posicionamento sobre o assunto antes mesmo que a reportagem concluísse a pergunta. “Esse não era um assunto que estava em discussão ali”, disse.
Já o deputado Marcus Vicente afirmou que vê com naturalidade manifestações contrárias ao posicionamento dele na votação da denúncia contra o presidente Temer. “É natural. Eu acho que o processo político é democrático, existe liberdade de pensamento. Eu vejo isso com muita naturalidade. Se nós participamos de uma democracia é porque temos liberdade. Evidentemente, dentro de padrões de respeito”, declarou.
Para o deputado federal Helder Salomão (PT), os deputados que votaram pelo engavetamento da denúncia vão ter que prestar contas aos seus eleitores e terão dificuldades para se explicarem para a população. “Nós falamos de uma denúncia que tem uma delação feita pela JBS, pelo Joesley, que foi acompanhada de provas materiais: existem vídeos, áudios e a mala com R$ 500 mil. Então, as provas são robustas. Creio que isso vai trazer, sim, dificuldades para os deputados daqui do Espírito Santo”, comentou.
O deputado também acredita que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deve oferecer até o fim do mês de agosto uma nova denúncia contra Michel Temer e que o presidente terá mais dificuldades em possível nova votação justamente pela cobrança do eleitorado junto aos deputados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como fica o tempo no feriado; Anvisa determina recolhimento de lote de água mineral
José teve o pé queimado horas após o nascimento na Serra
Mãe relata novo drama de bebê queimado em maternidade no ES: cirurgia é suspensa após anestesia
Luciano Nogueira Souza, 23 anos, foi morto a tiros na tarde de terça-feira (2)
Após assassinato, operação prende chefe do tráfico e mais dois suspeitos em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados