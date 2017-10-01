Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Estrada

Deputado Sérgio Vidigal sofre acidente na BR 262, em Minas Gerais

O deputado ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Publicado em 01 de Outubro de 2017 às 17:52

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

01 out 2017 às 17:52
O deputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES) sofreu um acidente de carro na manhã deste domingo (1) na BR 262, na altura do município de Martins Soares, na região da Zona da Mata, em Minas Gerais. O deputado ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, segundo a assessoria de imprensa do parlamentar.
Deputado Sérgio Vidigal sofre acidente na BR 262, em Minas Gerais
Vidigal conduzia um Corolla prata no sentido Vitória-Minas Gerais quando perdeu o controle em uma curva da BR 262. Ele saiu da pista e atingiu árvores que estavam às margens da rodovia.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, que atendeu ocorrência, ele sentia dores no ombro e no pescoço quando foi resgatado, mas estava lúcido. De acordo com a assessoria de imprensa do deputado, o parlamentar estava a caminho de Brasília para cumprir as agendas da semana. Ele estava acompanhado do assessor Sirlande Teixeira, que também ficou ferido.
O impacto maior, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi do lado do motorista, onde estava o deputado. O assessor sentia dores dores no pescoço e no dorso no momento do atendimento e está se recuperando bem.
A assessoria do deputado comunicou que ele foi conduzido para o Hospital César Leite, em Manhuaçu, está estável e não corre nenhum risco. Segundo a equipe do deputado, ele será transferido para o Espírito Santo assim que for possível. O Hospital César Leite informou que o parlamentar passou por uma tomografia de coluna e abdominal, mas até o final desta reportagem não tinha divulgado o resultado dos exames. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados