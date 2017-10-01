O deputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES) sofreu um acidente de carro na manhã deste domingo (1) na BR 262, na altura do município de Martins Soares, na região da Zona da Mata, em Minas Gerais. O deputado ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, segundo a assessoria de imprensa do parlamentar.
Deputado Sérgio Vidigal sofre acidente na BR 262, em Minas Gerais
Vidigal conduzia um Corolla prata no sentido Vitória-Minas Gerais quando perdeu o controle em uma curva da BR 262. Ele saiu da pista e atingiu árvores que estavam às margens da rodovia.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, que atendeu ocorrência, ele sentia dores no ombro e no pescoço quando foi resgatado, mas estava lúcido. De acordo com a assessoria de imprensa do deputado, o parlamentar estava a caminho de Brasília para cumprir as agendas da semana. Ele estava acompanhado do assessor Sirlande Teixeira, que também ficou ferido.
O impacto maior, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi do lado do motorista, onde estava o deputado. O assessor sentia dores dores no pescoço e no dorso no momento do atendimento e está se recuperando bem.
A assessoria do deputado comunicou que ele foi conduzido para o Hospital César Leite, em Manhuaçu, está estável e não corre nenhum risco. Segundo a equipe do deputado, ele será transferido para o Espírito Santo assim que for possível. O Hospital César Leite informou que o parlamentar passou por uma tomografia de coluna e abdominal, mas até o final desta reportagem não tinha divulgado o resultado dos exames.