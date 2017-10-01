O deputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES) sofreu um acidente de carro na manhã deste domingo (1) na BR 262, na altura do município de Martins Soares, na região da Zona da Mata, em Minas Gerais. O deputado ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, segundo a assessoria de imprensa do parlamentar.

Your browser does not support the audio element. Deputado Sérgio Vidigal sofre acidente na BR 262, em Minas Gerais

Vidigal conduzia um Corolla prata no sentido Vitória-Minas Gerais quando perdeu o controle em uma curva da BR 262. Ele saiu da pista e atingiu árvores que estavam às margens da rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, que atendeu ocorrência, ele sentia dores no ombro e no pescoço quando foi resgatado, mas estava lúcido. De acordo com a assessoria de imprensa do deputado, o parlamentar estava a caminho de Brasília para cumprir as agendas da semana. Ele estava acompanhado do assessor Sirlande Teixeira, que também ficou ferido.

O impacto maior, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi do lado do motorista, onde estava o deputado. O assessor sentia dores dores no pescoço e no dorso no momento do atendimento e está se recuperando bem.