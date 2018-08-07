Assembleia legislativa. Rodrigo Coelho Crédito: Patricia Scalzer

O deputado estadual Rodrigo Coelho (PDT) foi eleito o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES). A eleição teve sete candidatos no total, cinco auditores de controle externo da Corte de Contas, além do deputado Dary Pagung (PRP), que no momento do voto retirou a candidatura e votou em Coelho. O novo conselheiro recebeu 27 dos 30 votos.

Your browser does not support the audio element. Deputado Rodrigo Coelho é o novo conselheiro do Tribunal de Contas

Além de Pagung, Coelho também teve o apoio de deputados que indicaram nomes para concorrer a vaga, como foi o caso dos deputados Rafael Favatto (Patriotas) e Josias da Vitória (PPS), que indicaram o nome do conselheiro substituto Marco Antonio da Silva para conselheiro e votaram em Coelho.

Rodrigo Coelho Crédito: Divulgação | PDT

Também concorreram à vaga Odilson Souza Barbosa Júnior, Holdar de Barros Figueira Netto e Alexsander Binda Alves (indicados por Sérgio Majeski, PSB) e Jaderval Freire Júnior (indicado por Euclério Sampaio, PSDC).

Apenas Euclério, Majeski e Theodorico Ferraço (DEM) não votaram em Coelho. Eles votaram, respectivamente, nos candidatos Jaderval, Alexsander e Marco Antonio.

Após a eleição, Pagung argumentou porque decidiu retirar a candidatura. “Eu retirei meu nome porque o deputado Rodrigo Coelho consolidou o nome dele no plenário, teve importantes apoios e vejo que ele tem currículo para assumir a vaga de conselheiro”, disse.

Segundo Coelho, ele não sabia que Pagung iria voltar atrás. “Ele me comunicou na hora em que iria votar. Foi um gesto de muita delicadeza e tenho uma gratidão profunda ao deputado Dary por isso”, afirmou.

A vaga a ser preenchida no tribunal é a do conselheiro José Antônio Pimentel, que pediu aposentadoria antecipada após se tornar réu em ação penal no Superior Tribunal de Justiça (STJ).