Da Vitória afirma que a ação se dá pela indignação dos capixabas com a cobrança da praça do pedágio no Espírito Santo Crédito: Reinaldo Carvalho

O deputado estadual Josias Da Vitória (PDT) ingressou com uma ação civil pública na Justiça Federal contra a Eco 101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, para que o contrato de concessão seja suspenso. A motivação é o descumprimento de uma série de cláusulas. Entre elas a da duplicação da BR 101, no trecho que corta o Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Deputado aciona Justiça Federal para suspender contrato da Eco 101

O diretor presidente da Eco 101, José Carlos Cassaniga, e o diretor superintendente, Roberto Paulo Hanke, participaram nesta terça-feira (29) de uma reunião na Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa e culparam, mais uma vez, a crise financeira e as dificuldades de se conseguir licenciamento ambiental para cumprir a duplicação. Alegaram que investiram R$ 880 milhões na rodovia, incluindo as praças de pedágio, mas que R$ 550 milhões foram arrecadados desde o início da concessão, em 2013.

Da Vitória afirma que a ação se dá pela indignação dos capixabas com a cobrança da praça do pedágio no Espírito Santo. “Não existe nenhum cidadão que possa explicar porque a empresa cumpre a parte em relação às obrigações para a concessionária e para o cidadão não. Isso cabe uma rescisão contratual. Tenho certeza que com a Justiça Federal teremos êxito”, destaca.

Na Comissão de Defesa do Consumidor, os deputados questionaram como a empresa se sente com tantos acidentes e mortes na BR 101. Os diretores se defenderam, dizendo que o número de mortes caiu, assim como os acidentes. Em um momento, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) mostrou indignação e disse que as pessoas deveriam jogar “ovo” em cima de responsáveis por empresas como a Eco 101.

Passando com pressa pelo corredor da Assembleia Legislativa, o diretor superintendente da concessionária, Roberto Paulo Hanke, disse que a empresa pediu a ANTT para revisar o contrato, com a duplicação de trechos mais importantes. “A proposta ainda está sendo analisada. Temos alguns dias para concluir, mas posso te garantir que não são 12 km. São diversos trechos. Onde a rodovia exigir, nós vamos duplicar. Tem uma série de desconhecimentos, temos que explicar melhor”, afirmou.