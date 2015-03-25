Deputada propõe comissão para acalmar ânimos de manifestantes

Diante das manifestações de estudantes e professores contrários ao projeto Escola Viva, carro-chefe do Executivo Estadual, deputados estaduais criam alternativas para acalmar os ânimos. Com a realização de mais um ato em frente à Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira, a deputada estadual Luzia Toledo (PMDB), presidente da Comissão de Educação da Casa de Leis, propôs a criação de uma comissão para debater o projeto.

Por sua vez, o deputado do PSB, Bruno Lamas, entrou com um pedido de audiência pública para discutir o Plano Estadual de Educação (PEE), que tem como uma das metas a criação de escolas em tempo integral.Nesta manhã, alunos e membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) ocuparam os dois sentidos da avenida Américo Buaiz, de forma alternada. Cerca de 200 pessoas participaram do ato, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp). O objetivo era chamar a atenção quanto a insatisfação de alunos e professores com o programa Escola Viva, segundo o diretor do Sindiupes, Gean Carlos Nunes.

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"Continuamos vigilante nesse tema, porque o projeto continua tramitando na Assembleia Legislativa. É importante deixar claro que nós professores, alunos e pais não somos contra a escola em tempo integral. Só que ele chegou a Casa de Leis em regime de urgência, sem passar por uma discussão com as partes envolvidas. Nenhum momento discutimos os artigos e é isso que questionamos. Estamos conversando com vários deputados que propiciem esse debate com a comunidade escolar", afirmou.

Para a aluna da rede pública Géssica Castelan, 15 anos, o projeto não é ruim, mas é necessário uma ampla discussão para que os estudantes e professores não sejam prejudicados. "O projeto é excelente. Mas só no papel, porque na vida real não é o que parece. As escolas não tem estrutura nenhuma. Não tem alimentação para ficar da 7h às 18h. Não tem estrutura para tantos alunos", afirmou.

Os manifestantes acreditam que o projeto deve ser implementado a partir de 2016, em unidades exclusivas para o tempo integral. Com o ato - e o projeto retirado da pauta da sessão plenária desta quarta - um grupo de oito deputados se reuniu com os manifestantes, entre eles Sérgio Majeski (PSDB), Bruno Lamas (PSB), Luiza Toledo (PMDB), José Carlos Nunes (PT), Eliana Dadalto (PCT), Raquel Lessa (SDD), Marcelo Santos (PMDB) e Marcos Bruno (PRTB).

Proposta

Luzia Toledo afirmou aos manifestantes que está se movimentando para criar uma comissão que discuta o projeto na Casa de Leis. Essa comissão seria integrada por membros do Poder Executivo, Pode Legislativo, Sindiupes e representantes de pais e estudantes da rede pública estadual. De acordo com ela, já houve conversas com o chefe da Casa Civil, Paulo Roberto, o vice-governador César Colnago e o secretario estadual de Educação, Haroldo Corrêa. A expectativa é de que até sexta-feira haja uma resposta.

"Para não ficar faz uma reunião aqui, outra ali. Não sei o que cada uma conversou. Acho que sempre funcionou democraticamente dessa forma. Todos eles estão incumbidos de discutir o projeto a exaustão", esclareceu.Já Bruno Lamas pede uma audiência pública para uma ampla discussão da educação no Estado. Isso porque, o Plano Nacional da Educação (PNE) determina, entre tantas coisas, não apenas que os estados organizem, discutem e implantem seus planos estaduais de educação, mas tem como uma das metas a implementação de escolas em tempo integral nos estados.

"Antes de discutir o Escola Viva, temos que discutir o Plano Estadual de Educação. Até porque a Meta 6 do Plano Nacional Educação estabelece a implementação da escola em tempo integral como estratégia e meta a ser cumprida pelos estados. Se tivéssemos feito um bom debate sobre o Plano Estadual, provavelmente teríamos uma escola viva mais ajustada e mais funcional. Entendo que foi feito de trás para frente", explicou.

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