O setor do comércio em Guarapari vai fechar o mês de fevereiro no vermelho. Além das depredações e saques registrados em lojas nos dias em que a cidade ficou sem policiamento nas ruas, uma série de boatos impedem que os estabelecimentos comerciais retomem à normalidade.

Segundo o presidente do Sindilojas, Carlos Hoffmann Pádua, pelo menos 40 lojas foram alvo de criminosos, algumas delas tiveram praticamente toda a mercadoria roubada e ainda não reabriram as portas devido aos prejuízos. A estimativa do Sindilojas é que o rombo no setor chegue aos R$ 20 milhões.

Your browser does not support the audio element. Depredações, saques e boatos, provocam prejuízo de R$ 20 milhões no comércio de Guarapari

"Vai levar um bom tempo para recuperarmos essas perdas. O comércio está prejudicado, a saúde das pessoas, o temor das crianças, o financeiro é muito grave, mas a tensão das pessoas é um prejuízo irreparável”, afirmou.

Mateus de Oliveira, proprietário de uma lanchonete no Centro, conta que na última semana têm deixado de faturar até R$ 6 mil diários. Depois de ficar seis dias com as portas fechadas, ele reabriu a loja, mas recorrentes boatos que circulam nas redes sociais informando sobre supostas ações de criminosos previstas para acontecerem na região tem feito com que ele reduza o horário de funcionamento. “A gente está trabalhando com medo, com muita insegurança e sofrendo com a queda nas vendas, já que tem poucas pessoas circulando nas ruas”, lamentou.

Sem comissão

Além dos estragos provocados nas contas dos empresários, quem depende das vendas para sustentar a família também está sofrendo. A vendedora, Deivilane da Costa, 28 anos, acredita que neste mês o faturamento não chegará nem a metade do que ela normalmente ganha. “As nossas lojas foram saqueadas e até mesmo depois de abrir as portas novamente, o povo está com medo e não aparece. Comissão em fevereiro, esquece”, avalia.