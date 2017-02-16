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SEGURANÇA PÚBLICA

Depredações, saques e boatos provocam prejuízo de R$ 20 milhões no comércio de Guarapari

Segundo o presidente do Sindilojas, Carlos Hoffmann Pádua, pelo menos 40 lojas foram alvo de criminosos

Publicado em 16 de Fevereiro de 2017 às 12:53

Publicado em 

16 fev 2017 às 12:53
O setor do comércio em Guarapari vai fechar o mês de fevereiro no vermelho. Além das depredações e saques registrados em lojas nos dias em que a cidade ficou sem policiamento nas ruas, uma série de boatos impedem que os estabelecimentos comerciais retomem à normalidade.
Segundo o presidente do Sindilojas, Carlos Hoffmann Pádua, pelo menos 40 lojas foram alvo de criminosos, algumas delas tiveram praticamente toda a mercadoria roubada e ainda não reabriram as portas devido aos prejuízos. A estimativa do Sindilojas é que o rombo no setor chegue aos R$ 20 milhões. 
Depredações, saques e boatos, provocam prejuízo de R$ 20 milhões no comércio de Guarapari
"Vai levar um bom tempo para recuperarmos essas perdas. O comércio está prejudicado, a saúde das pessoas, o temor das crianças, o financeiro é muito grave, mas a tensão das pessoas é um prejuízo irreparável”, afirmou.
Mateus de Oliveira, proprietário de uma lanchonete no Centro, conta que na última semana têm deixado de faturar até R$ 6 mil diários. Depois de ficar seis dias com as portas fechadas, ele reabriu a loja, mas recorrentes boatos que circulam nas redes sociais informando sobre supostas ações de criminosos previstas para acontecerem na região tem feito com que ele reduza o horário de funcionamento. “A gente está trabalhando com medo, com muita insegurança e sofrendo com a queda nas vendas, já que tem poucas pessoas circulando nas ruas”, lamentou.
Sem comissão
Além dos estragos provocados nas contas dos empresários, quem depende das vendas para sustentar a família também está sofrendo. A vendedora, Deivilane da Costa, 28 anos, acredita que neste mês o faturamento não chegará nem a metade do que ela normalmente ganha. “As nossas lojas foram saqueadas e até mesmo depois de abrir as portas novamente, o povo está com medo e não aparece. Comissão em fevereiro, esquece”, avalia.
Segundo o Sindilojas, a esperança do setor é que o turista volte à Guarapari no carnaval e movimente o comércio. Ainda que isso aconteça, o rombo provocado pela crise na segurança pública não deve ser totalmente preenchido.

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