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CAPIXABAS NO EVEREST

Depois do Everest, alpinistas capixabas se preparam para o Alasca

Ouça detalhes da expedição genuinamente capixaba que reuniu os amigos Juarez Soares, Cesar Saad e Giuliano Martins

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 12:34

Publicado em 

29 mai 2019 às 12:34
No dia 28 de março deste ano os capixabas Juarez Soares, Cesar Saad e Giuliano Martins Santos se uniram em uma expedição à Cordilheira do Himalaia. O objetivo era subir o monte Everest, o mais alto do mundo, com 8.848 metros. Giuliano e Cesar foram até o cume do Monte Lobuche, com 6.119 metros, enquanto Juarez completou o desafio até o Everest.
A expedição durou 55 dias e consagrou Juarez como o primeiro capixaba a atingir o cume do Everest e o 24º brasileiro a conseguir o feito. O empresário e alpinista chegou pela Face Sul, no Nepal, na quarta-feira, 22 de maio. Ele relata que chegou a ter congelamento de pálpebras, cegueira e congelamento nos dedos dos pés por conta da neve. O trio já se prepara para um novo desafio: escalar o monte Denali, no Alasca. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cesar Saade, Giuliano Martins Santos e Juarez Gustavo Soares - 29-05-19

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