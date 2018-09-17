Deyarling Padmore, Adriana Blanco, Fé Esperança Gonzalez e Adrian Blanco estão morando em Vitória desde o dia 7 de setembro deste ano Crédito: Eduardo Dias

A mãe da venezuelana Adriana Blanco, de 49 anos, se chama Fé Esperança Gonzalez. Por coincidência, o nome da aposentada traz, justamente, dois sentimentos frequentes para os refugiados da Venezuela que buscam abrigo no Brasil. A fé e a esperança em dias melhores.

Your browser does not support the audio element. Depois de crise, mais venezuelanos tentam recomeçar em Vitória

Adriana Blanco lembra com tristeza do momento em que a crise econômica no seu país ficou ainda mais grave. A pedagoga mudou radicalmente de vida, cruzou a fronteira em busca de novas oportunidades, chegou a trabalhar como faxineira em Roraima e atualmente, sem emprego fixo, faz pequenos serviços como costureira em Vitória. Adriana está há quase dois anos no Brasil e no final do ano passado, conseguiu trazer o seu filho mais novo, a mãe e uma amiga.

O filho de Adriana é o estudante Adrian Blanco, de 12 anos; A mãe dela, Fé Esperança Gonzalez, tem 72 anos; e a amiga, Deyarling Padmore, tem 36 anos.

Nos últimos meses, os refugiados passaram por dificuldades no estado de Roraima, na fronteira com a Venezuela. O sorriso do grupo voltou a aparecer com mais frequência há pouco mais de uma semana. Foi no feriado do dia 7 de setembro que Adriana, o filho, a mãe e a amiga chegaram ao Espírito Santo, para morar no bairro Universitário, em Vitória.

Adriana afirma que sofreu preconceitos no Norte do Brasil e torce para uma vida melhor na capital capixaba. Segundo ela, o litoral de Vitória é parecido com o da cidade venezuelana de La Guaira, terra natal do grupo.

"Quando eu cheguei (em Roraima) havia muita discriminação e preconceito. Assim como eu consegui preconceito, também consegui muitos brasileiros que me ajudaram. Aí eu pensei, o que pesa mais: o mau ou o bom? E eu sei que o bom pesa mais", disse a venezuelana.

O pequeno Adrian já está matriculado em uma escola da Vitória e diz que foi bem recebido pelos colegas. Morando no Brasil desde dezembro, o garoto fala muito bem o português.

"Eu cheguei na escola na quinta-feira (13) e foi muito legal. No recreio eles ficavam me perguntando como era na Venezuela e também pedindo para eu falar as coisas em espanhol", disse o garoto.

O grupo chegou ao Espírito Santo trazido por iniciativa de uma igreja evangélica que trabalha com um programa humanitário chamada "Mãos que Ajudam". Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias alugaram e mobiliaram a casa onde a família reside. Os refugiados vão continuar recebendo ajuda até se estabelecerem totalmente no estado. De acordo com Arthur Kuster, um dos líderes do programa humanitário, outros venezuelanos vão chegar ao Espírito Santo nos próximos dias. No entanto ele não soube precisar quantas famílias ao todo receberão apoio da igreja.

Adriana e Deyarling eram professoras na Venezuela, mas não podem exercer a profissão no Brasil. Por isso, as três mulheres da casa fazem bicos de costureira para pagar parte das contas. No entanto, as máquinas de costura do trio ficaram em Roraima e as refugiadas pedem ajuda para conseguir novos equipamentos.

OUTROS VENEZUELANOS NO ES

Desde o início da crise econômica na Venezuela, mais de 50 mil refugiados cruzaram a fronteira para morar no Brasil. Além da igreja que trouxe o grupo de Adriana, o Núcleo de Apoio aos Refugiados no Espírito Santo (Nuares) também dá apoio social e jurídico a pessoas que deixam o país de origem por causa de perseguição.