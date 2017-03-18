Otília Lubiana tem um sorriso alegre e José Gabrieli todo romantismo do mundo. Já se passaram 70 anos desde o dia do casamento, que eles ainda se lembram como se fosse hoje. Ambos têm 88 anos e nasceram na mesma cidade, Castelo, onde se conheceram ainda bebês. “Minha sogra foi visitar minha mãe, colocou o José na mesma cama que eu e perguntou: Será que um dia nós vamos casar eles?”, lembrou Otília.

Na adolescência ela se mudou para Colatina, mas o destino deu um jeito de agir mais uma vez e a família de José, pouco tempo depois, foi morar no mesmo lugar. “Perguntei se eu podia passear na casa dela. Como ela permitiu eu fui. A gente começou a namorar e dois anos depois nos casamos”, contou.

Do casamento até hoje, os dois mantiveram uma ligação única. Romantismo é palavra certa no cotidiano. “Passou muito rápido. Nós sempre compartilhamos tudo. Tudo mesmo. Até hoje eu levanto cedo e levo café para ela na cama”, disse José.

Your browser does not support the audio element. Depois de 70 anos de casado, José ainda leva café na cama

E para que esse amor dure tanto tempo, não tem fórmula mágica e a resposta é muito simples: compreensão. “Sempre vivemos muito bem, nossas discussões nunca saíram da sala para cozinha. As vezes a gente até ficava 'emburrado' um com o outro, mas nunca dormimos brigados um com o outro”, contaram.

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