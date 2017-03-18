Otília Lubiana tem um sorriso alegre e José Gabrieli todo romantismo do mundo. Já se passaram 70 anos desde o dia do casamento, que eles ainda se lembram como se fosse hoje. Ambos têm 88 anos e nasceram na mesma cidade, Castelo, onde se conheceram ainda bebês. “Minha sogra foi visitar minha mãe, colocou o José na mesma cama que eu e perguntou: Será que um dia nós vamos casar eles?”, lembrou Otília.
Na adolescência ela se mudou para Colatina, mas o destino deu um jeito de agir mais uma vez e a família de José, pouco tempo depois, foi morar no mesmo lugar. “Perguntei se eu podia passear na casa dela. Como ela permitiu eu fui. A gente começou a namorar e dois anos depois nos casamos”, contou.
Do casamento até hoje, os dois mantiveram uma ligação única. Romantismo é palavra certa no cotidiano. “Passou muito rápido. Nós sempre compartilhamos tudo. Tudo mesmo. Até hoje eu levanto cedo e levo café para ela na cama”, disse José.
Depois de 70 anos de casado, José ainda leva café na cama
E para que esse amor dure tanto tempo, não tem fórmula mágica e a resposta é muito simples: compreensão. “Sempre vivemos muito bem, nossas discussões nunca saíram da sala para cozinha. As vezes a gente até ficava 'emburrado' um com o outro, mas nunca dormimos brigados um com o outro”, contaram.
Companheirismo
O casal que começou a vida trabalhando nas lavouras do café em Colatina, se mudou para Cariacica há 30 anos, local onde vivem até hoje com os 13 filhos, 27 netos e nove bisnetos. Neste período o companheirismo foi um ingrediente importante na ligação entre os dois, o trabalho sempre foi compartilhado, das tarefas domésticas às atividades fora de casa. Neste domingo (19) os dois celebram com saúde as “bodas de vinho”. Amor que serve de inspiração para toda família.