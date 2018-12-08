Rodovia Leste-Oeste será inaugurada Crédito: Kaique Dias

Depois de onze anos de espera, a Rodovia Leste-Oeste foi inaugurada neste sábado (08). O percurso de 8km, que começou a ser construído em 2007, ainda não vai contar com iluminação pública, uma vez que a licitação deve ser feita pelas prefeituras de Cariacica e Vila Velha, municípios cortados pela Rodovia, como explica o Secretário de Estado dos Transporte e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli.

Your browser does not support the audio element. Depois de 11 anos, Rodovia Leste-Oeste é inaugurada às escuras

“O Estado fez o projeto, entregou o projeto às prefeituras. A iluminação pública é uma atividade de característica municipal. O ideal seria se já tivéssemos conseguido fazer, mas as prefeituras vão fazer a iluminação e assim como outras rodovias do estado que em algum momento, como o Contorno, não tinham iluminação, daqui a pouco estaremos com isso resolvido.”

Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que está em fase final de conclusão do Edital de Licitação para contratação dos serviços de execução da iluminação da Leste-Oeste. O planejamento é de que a empresa seja contratada para executar os serviços até o final de janeiro do ano que vem. O prazo para conclusão dos serviços após a empresa ser contratada, e ser emitida Ordem de Serviço, será de até 2 meses.

Já a Prefeitura de Cariacica informou que está em fase de adequação do projeto para abertura do processo de licitação para a execução da obra de iluminação da Rodovia Leste-Oeste. A previsão da secretaria é que a obra seja concluída até o fim do primeiro semestre de 2019.

Mesmo com os problemas, a Rodovia já é utilizada e a expectativa é desafogar o trânsito de caminhões e carretas que seguem para o Porto de Capuaba e hoje passam nas regiões de São Torquato e Jardim América. O projeto também foi pensado para ciclistas e pedestres.

“É uma rodovia que tem ciclovia em toda a sua extensão, mesmo nas pontes, e um espaço muito bom para a circulação de pedestres, então ela é completa. São duas faixas, acostamento, ciclovia. Gradativamente, com as melhorias que ainda serão feitas, a gente está fazendo uma grande entrega para o desenvolvimento da região metropolitana”, disse Carnelli.