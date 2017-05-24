Depois de 'rodar' a América do Sul de moto, amigos chegam ao ES

Imagine rodar a América do Sul, conhecer diversos países, visitar todos os Estados do Brasil. Tudo de moto, com a companhia de um bom amigo. Pois é isso que o publicitário Raphael Deeter e o fotógrafo Geraldo Helcius fazem desde agosto de 2016. Os dois chegaram ao Espírito Santo no último domingo (21) e agora seguirão rumo a Brasília, onde tudo começou. A reportagem encontrou com os aventureiros na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra, para um bate papo.

Your browser does not support the audio element. Depois de ENTITY_apos_ENTITYrodarENTITY_apos_ENTITY a América do sul de moto, amigos chegam ao ES

Em 2015, Raphael comunicou a amigos e família que faria a viagem. Imediatamente, Geraldo disse que iria junto. Os dois, então, passaram um ano planejando a aventura. Venderam grande parte do que tinham, colocaram poucas roupas na bagagem, ferramentas, barraca para acampamento e cada um subiu em sua moto em agosto de 2016 para pegar estrada.

Na América do Sul, visitaram Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru. A experiência mais marcante, segundo os motoqueiros, foi passar uma noite ao lado do Lago Titicaca, em Copacabana, na Bolívia. Já no Brasil, o único Estado que não será visitado até o fim da viagem é Roraima porque Geraldo acabou sofrendo um acidente durante a viagem, o que impossibilitou os amigos de irem até lá.

Perguntado se valeria a pena deixar tudo para trás e correr tantos riscos, Raphael Deeter tem a resposta na ponta da língua. “Eu te pergunto: por que não fazer isso? Na segunda-feira, nós não vamos para o trabalho, não estamos preocupados, hoje, com o aluguel, com cumprir horário, bater cartão e, sinceramente, nós achamos que tudo isso é uma grande ficção. Hoje, nós vivemos a vida do nosso jeito, com as nossas regras”, disse em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Em todos esses meses de viagem, muitas dificuldades também apareceram pelo caminho. No entanto, Geraldo afirma que esses empecilhos não diminuem a grandeza da viagem. “Teve de tudo. Trechos de cinco horas que viraram 15 horas, princípio de hipotermia, dois pequenos acidentes, furto, algumas noites dormindo na estrada. Sempre tem alguma coisinha, mas a experiência vale a pena”, garantiu.