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Médica assassinada

Depoimento de familiares da médica assassinada dura mais de 4 horas

A polícia não divulgou novas informações sobre a investigação, cujo inquérito já tem mais de 150 páginas. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, o caso segue em segredo de Justiça

Publicado em 18 de Setembro de 2017 às 20:09

Publicado em 

18 set 2017 às 20:09
Durante toda a tarde desta segunda-feira (18), a mãe e o irmão da médica Milena Gottardi Tonini Frasson, assassinada com um tiro na cabeça na última semana, prestaram depoimento da Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM). A polícia não divulgou novas informações sobre a investigação, cujo inquérito já tem mais de 150 páginas. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, o caso segue em segredo de Justiça.
Depoimentos de familiares da médica assassinada dura mais de 4 horas
A aposentada Zilca Maria Gottardi, 71 anos, chegou à delegacia acompanhada do irmão dela, tio da Milena, Geraldo Gottardi, pouco antes de meio-dia. O irmão de Milena também chegou nesse horário. Os depoimentos de mãe e filho duraram mais de quatro horas.
O aposentado Geraldo Gottardi foi o único que falou com a imprensa. Ele afirmou que a polícia não está divulgando novas informações nem mesmo para a família, para não atrapalhar as investigações, mas existe a promessa de que o caso tenha logo um desfecho. “Eles falaram que assim que tiver uma decisão vão passar para a família. Eles dizem que não pode prender qualquer um. Mas o delegado disse que uma pessoa que foi presa confessou o crime, não sei nem o nome do rapaz e não estamos querendo saber quem foi. O delegado disse que o mais rápido possível vão passar pra gente”, afirmou.
De acordo com o tio de Milena, a família espera que todos os envolvidos sejam responsabilizados pelo crime.
“Nós só queremos que as pessoas que fizeram isso sejam presos. Como o delegado falou, por isso que eles não foram presos ainda, mas quando for preso, a pessoa que fez, que mandou ou que roubou vai vir e ficar. Não é esse negócio de prender e no outro dia o advogado entra com recurso. Vai entrar e vai ficar. Por isso estamos aguardando, para não fazerem como fazem”, contou
O tio da médica também falou que a família vai entrar na Justiça para que a guarda das crianças, duas meninas de 02 e 09 anos, fique com a mãe da Milena.

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