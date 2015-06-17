Assim que foi anunciada a obrigatoriedade dos extintores de incêndio do tipo ABC nos veículos, a corrida pelo produto foi desenfreada e rapidamente ele não era mais encontrado no mercado. A dificuldade em encontrar o equipamento fez surgir um mercado paralelo de extintores adulterados, à venda em lojas e postos de combustível, inclusive no Espírito Santo.O Corpo de Bombeiros tem recebido denúncias sobre adulteração no equipamento, segundo o tenente Dainer Marçal Dias. "As denúncias que chegam estão sendo averiguadas. O órgão competente é o Centro de Atividades Técnicas (Ceat). Vale uma informação para a população que é importante comprar esses extintores com o selo do Inmetro para que não haja problema de adquirir um produto irregular", alertou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Denúncias indicam comércio de extintores adulterados, alertam bombeiros

O próprio selo do Inmetro tem sofrido violações, segundo o tenente Dainer. Entretanto, o problema é de fácil percepção de acordo com o bombeiro. "São adulterações como o equipamento sem o selo do Inmetro, ou seja, uma empresa que não é cadastrada; a própria adulteração do selo; e recargas em locais inapropriados. A população tem que ficar atenta e verificar os extintores, a procedência deles e se tem o selo do Inmetro, que é algo mais fácil de localizar e averiguar", explicou.

As datas de fabricação e validade também tem sofrido alterações, como uma espécie de remarcação. Todos os extintores de carga ABC são válidos por cinco anos e descartáveis. O tenente do Corpo de Bombeiros frisa que esses tipos de fraude prejudicam o cidadão, que é enganado e não terá segurança ao usar o produto. "Ele não funcionar pode causar grandes prejuízos ao bem do motorista. Se a gente analisar nosso histórico, existe o risco de usarem um equipamento ineficiente ou do motorista não fazer a devida substituição. Com isso, na hora de utilizar ele estaria sem carga, nem pressão. São vários os problemas que podem ser ocasionados no caso de um princípio de incêndio", avalia.

Uma forma do motorista realizar uma compra segura é consultar a lista de empresas cadastradas junto ao Corpo de Bombeiros e que estão aptas a vender o produto. Essa lista pode ser consultada no site da corporação ( www.cb.es.gov.br ). No Espírito Santo há cerca de 80 estabelecimentos cadastrados.Os motoristas podem denunciar as adulterações nos números 193 e 181. A partir da denúncia, uma equipe vai até o local informado, analisa a empresa, faz uma vistoria no local. Se constatada a irregularidade, a empresa será notificada e uma multa aplicada. Dependendo do caso, o Ministério Público e outras esferas da Justiça são acionadas.

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