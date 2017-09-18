Denúncia contra Temer não vai emperrar Reforma da Previdência

A nova denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot não vai emperrar a Reforma da Previdência. Essa é a avaliação do secretário da Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano.

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O secretário participou do evento "As reformas que o Brasil precisa", organizado pela Rede Gazeta nesta segunda-feira, em Vitória, e que debateu as mudanças na Previdência propostas pelo governo do peemedebista.

Ao ser questionado se a denúncia que acusa o presidente pelos crimes de organização criminosa e obstrução de Justiça atrapalharia o andamento da tramitação do projeto, Caetano disse que a expectativa do Governo é aprovar a reforma no Congresso até o final de 2017.

Marcelo Caetano Crédito: Edson Chagas

"O Congresso tem sua própria dinâmica, a política tem sua própria dinâmica. Naturalmente podem ocorrer assuntos que venham dominar a pauta legislativa. O Governo trabalha com a perspectiva de aprovação da reforma da previdência ainda este ano, lógico que sempre respeitando a autonomia e independência do Congresso", afirmou.

Apesar do otimismo, adversários e até aliados do Governo admitem que não há ambiente político para votar a reforma. O rombo da Previdência deve ultrapassar os R$ 180 bilhões em 2017. O secretário foi incisivo ao afirmar que a Previdência como é hoje não se sustenta e que a União e todos os Estados e municípios terão dificuldade para pagar pensões e aposentadorias caso a mudança não passe no Congresso.

"Um dos principais intuitos dessa reforma da Previdência é a manutenção do regime de previdência. Se nós não fizermos nada, se não tomarmos uma ação preventiva, uma ação reativa, a gente vai no futuro se deparar com dificuldade de pagamento de aposentadorias e pensões", ressaltou.