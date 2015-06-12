Denúncia contra Guerino é arquivada por procurador

O procurador-geral de Justiça, Eder Pontes, decidiu arquivar o procedimento investigatório criminal contra o deputado estadual Guerino Zanon (PMDB) referente à Operação Derrama, que manteve o ex-prefeito de Linhares na prisão por 50 dias em virtude de suspeitas de fraudes administrativas.

Your browser does not support the audio element. Denúncia contra Guerino Zanon é arquivada por procurador

Para Eder, as provas colhidas pelo Núcleo de Operações às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nurocc), da Polícia Civil, foram obtidas ilegalmente. O chefe do Ministério Público Estadual (MPES) destacou que elas foram colhidas ao longo de 2012, quando Guerino ainda era prefeito. Nesses casos, a investigação deve ser conduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça e pelo Tribunal de Justiça.

O procurador utilizou do mesmo expediente que pôs em prática no início de 2013 ao decidir pelo desmembramento do inquérito da Derrama e pelo arquivamento da parte relativa ao deputado Theodorico Ferraço (DEM) e a quatro outros prefeitos.

Além de Guerino, o arquivamento também atingiu outros três indiciados: a ex-secretária municipal de Finanças Analice Gobeti e os empresários Cláudio Salazar e Cláudio Salazar Filho. Ambos aparecem como donos da CMS, a consultoria que teria sido contratada para cobrar, de forma abusiva, tributos devidos por empresas.

Crimes

O arquivamento foi assinado no dia 8 de junho. Guerino Zanon recebeu, oficialmente, uma cópia do documento no dia seguinte, durante sessão plenária da Assembleia Legislativa. Embora as provas tenham sido consideradas todas ilegais, Eder Pontes fez questão de derrubar os motivos que levaram Guerino a ser indiciado por cinco crimes.

Coube ao procurador-geral decidir pelo arquivamento, e não a procuradoria de Linhares, porque Guerino é deputado estadual e tem foro privilegiado. O advogado de Salazar disse que não tem informação sobre o arquivamento. O de Analice não foi localizado.