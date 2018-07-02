Mais de 40 torcedores acompanharam a Vitória do Brasil no cinema Crédito: Bernardo Coutinho

Em época de Copa do Mundo, principalmente quando chega a hora do mata-mata, é comum que os torcedores façam muita festa assistindo aos jogos nas ruas ou em casa. Mas também existe espaço para quem quer curtir essa emoção em lugares menos óbvios. Em Vitória, por exemplo, a reportagem da CBN acompanhou a partida entre Brasil e México com um grupo de alunos que assistiu a partida dentro da escola em Jardim Camburi, e também com torcedores que viveram a emoção das oitavas de final no cinema, na Enseada do Suá.

Your browser does not support the audio element. Dentro de escola e do cinema, capixabas vibram com jogo do Brasil

Se o resultado de 2 a 0 pode dar a impressão de um jogo tranquilo para o Brasil, o primeiro tempo foi muito equilibrado e de placar sem alterações, o que deixou tensos os estudantes de uma escola particular em Vitória. Como os alunos tiveram aula no começo da manhã e também teriam atividades durante a tarde, um grupo com mais de 20 jovens torcedores preferiu ficar reunido no auditório do colégio. Uma experiência que agradou o adolescente Michel Frigini, de 17 anos, aluno do terceiro ano do Ensino Médio.

“Eu achei maneiro, porque se reunir com os amigos é bem divertido. Ver em casa, sozinho, não é tão emocionante. Aqui eu estou com os meus amigos e tudo fica mais legal”, o estudante o estudante.

A alguns quilômetros de distância da escola, cerca de 40 pessoas transformaram em arquibancada as fileiras de cadeiras de uma sala de cinema na Enseada. Assim como manda o roteiro de um bom filme de drama, depois do sufoco do primeiro tempo, o protagonista Neymar apareceu para marcar um gol e resolver qualquer problema. Já no fim da partida, o gol de Firmino espantou qualquer chance do jogo decisivo do Brasil ser transformado em filme de terror.

Acompanhar a partida dentro do cinema foi uma novidade comemorada pelo empresário Geraldo Batista.

“Foi uma experiência nova, eu já queria ter vindo quando teve a transmissão da Champions League, mas eu trabalhei e não conseguir vir. Com essa Copa cheia de surpresas, apesar da confiança no Brasil, eu falei com meus amigos para a gente vir, porque não sabíamos como seria o jogo”, disse o empresário, que confia na força da Seleção para conquistar o hexa.