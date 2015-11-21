Dentre 500 lojas de shoppings, 242 já negociaram abertura aos domingos com trabalhadores

Após procurar oficialmente cerca de 500 lojistas de shoppings da Grande Vitória, Linhares, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim, o do Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES) firmou acordos com 242 empresários, até esta sexta-feira (20), para conceder benefícios aos funcionários que trabalhem aos domingos. O presidente do sindicato, Jackson de Andrade, informou que a entidade de classe entrará com uma ação contra os lojistas que não firmarem acordo com os representantes da categoria.

Segundo Jackson Andrade, o acordo prevê o pagamento de R$ 71,00 de abono e outros R$ 15,00 de alimentação para os empregados que trabalham aos domingos. Jackson disse que, na próxima segunda-feira (23), o sindicato entrará com uma ação contra os lojistas que não concordarem com a proposta, pedindo à Justiça que eles sejam impedidos de utilizar o trabalho de seus empregados aos domingos. Jackson explica o que sindicato fará.

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“Na segunda-feira, entraremos na Justiça pedindo que as empresas cumpram uma portaria editada pelo Ministério do Trabalho que determina que, para os empregados trabalharem aos domingos, deve haver acordo coletivo”, disse Jackson à Rádio CBN.

O Sindicomerciários-ES considera que, de acordo com a Portaria 945, do Ministério do Trabalho, o trabalho aos domingos depende de convenção coletiva. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), no entanto, alegou, por meio de nota, que “a Lei 11.603 estabelece que o trabalho aos feriados, não aos domingos, depende da permissão autorizada em Convenção Coletiva de Trabalho” e que uma Portaria não pode se sobrepor a uma lei.