Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COMÉRCIO

Dentre 500 lojas de shoppings, 242 já negociaram abertura aos domingos com trabalhadores

Presidente do sindicato, Jackson de Andrade, informou que a entidade de classe entrará com uma ação contra os lojistas que não firmarem acordo com os representantes da categoria

Publicado em 20 de Novembro de 2015 às 23:19

Publicado em 

20 nov 2015 às 23:19
Após procurar oficialmente cerca de 500 lojistas de shoppings da Grande Vitória, Linhares, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim, o do Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES) firmou acordos com 242 empresários, até esta sexta-feira (20), para conceder benefícios aos funcionários que trabalhem aos domingos. O presidente do sindicato, Jackson de Andrade, informou que a entidade de classe entrará com uma ação contra os lojistas que não firmarem acordo com os representantes da categoria.
Segundo Jackson Andrade, o acordo prevê o pagamento de R$ 71,00 de abono e outros R$ 15,00 de alimentação para os empregados que trabalham aos domingos. Jackson disse que, na próxima segunda-feira (23), o sindicato entrará com uma ação contra os lojistas que não concordarem com a proposta, pedindo à Justiça que eles sejam impedidos de utilizar o trabalho de seus empregados aos domingos. Jackson explica o que sindicato fará.
54758 - Rafael Monteiro de Barros - Dentre 500 lojas de shoppings, 242 já negociaram abertura aos domingos com trabalhadores - CBNGAZ - 1.52s - 21-11-15.mp3
“Na segunda-feira, entraremos na Justiça pedindo que as empresas cumpram uma portaria editada pelo Ministério do Trabalho que determina que, para os empregados trabalharem aos domingos, deve haver acordo coletivo”, disse Jackson à Rádio CBN.
O Sindicomerciários-ES considera que, de acordo com a Portaria 945, do Ministério do Trabalho, o trabalho aos domingos depende de convenção coletiva. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), no entanto, alegou, por meio de nota, que “a Lei 11.603 estabelece que o trabalho aos feriados, não aos domingos, depende da permissão autorizada em Convenção Coletiva de Trabalho” e que uma Portaria não pode se sobrepor a uma lei.
O acordo que os comerciários propõem aos lojistas surgir após a categoria tentar que as lojas de shoppings fossem fechadas aos domingos. Os trabalhadores de supermercados obtiveram esse benefício. Esses estabelecimentos não abrem aos domingos no Espírito Santo desde 2009.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados