Dengue recua, mas número de mortes permanece o mesmo de 2014

Após levantamento nacional do Ministério da Saúde mostrar que o país vive uma epidemia de dengue, e que o surto repentino da doença está concentrado na Região Sudeste, a Secretaria de Estado da Saúde no Espírito Santo (Sesa) destaca que os casos de dengue em território capixaba caíram 50,9%. Os dados mais recentes, sobre a doença, são referentes aos registros das 16 primeiras semanas epidemiológicas deste ano. A queda estadual na quantidade de notificações compara o intervalo de tempo citado com o mesmo período no ano passado. Em todo o Estado, no período que abrange os quatro primeiros meses de 2015 foram 5.715 casos, contra 11.654 em 2014 – a redução de 50,9%. Já o total de sete mortes é o mesmo registrado no período do ano passado. Levantamentos específicos das Regiões Norte, Sul e Grande Vitória preocupam as autoridades de Saúde. Isso porque nesta época do ano, início do mês de maio, a tendência deveria ser de queda no número de infectados. Para se ter ideia, em Pinheiros, na Região Norte, no primeiro quadrimestre deste ano foram registrados 220 casos da doença, quase dez vezes mais em relação ao mesmo período em 2014, quando 25 casos foram registrados.A gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Gilsa Rodrigues, explica que, historicamente, a época de maior incidência ocorre entre os meses de novembro e maio. Nos meses posteriores ocorre diminuição.