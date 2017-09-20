Demora em retirar ônibus quebrado dá nó em trânsito de Vila Velha

A demora para retirar um ônibus quebrado na Terceira Ponte e a não abertura dos portões instalados na ponte para desviar o fluxo deram um nó no trânsito de Vila Velha na manhã desta quarta-feira (20). Essa foi a avaliação da Guarda Municipal da cidade.
O coletivo, de uma empresa particular, quebrou antes das 6h da manhã, mas ficou ocupando parte de uma das pistas da ponte, no sentido Vitória, até 7h. Todos os acessos à Terceira Ponte ficaram congestionados em Vila Velha, em virtude da demora para a desobstrução da via. Teve gente que ficou mais de duas horas presa no trânsito.
Segundo o sub-inspetor Neves, da Guarda Municipal de Vila Velha, a concessionária Rodosol demorou para retirar o veículo da Terceira Ponte.
"Houve a demora. Foi dez para seis da manhã. Estamos aqui próximos de 10h e o trânsito carregado devido a essa situação", comentou.
Ainda segundo Neves, a abertura dos portões instalados na Terceira Ponte para desvio de trânsito reduziria os impactos.
"A ideia é de que, quando acontecesse a abertura dos portões, uma faixa de contramão no sentido Vila Velha melhoraria esse trânsito", acrescentou.
Com todo esse transtorno, moradores chegaram atrasados ao trabalho, perderam aulas e compromissos. Houve até quem desistisse de atravessar a Terceira Ponte, como o professor José Renato, que teve que voltar para casa.
"Estou tentando entrar em contato com meus alunos para dispensá-los das aulas e falar que estou voltando para casa porque está impraticável, impossível atravessar a Terceira Ponte", reclamou.
Por nota, a concessionária Rodosol informou que "o veículo em questão teve uma pane seca, seguida de um problema mecânico que gerou o travamento das rodas na subida da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha-Vitória, antes do primeiro portão instalado para permitir o desvio em situações de atendimento mais demorado. O travamento exigiu maior tempo de atendimento no local, impedindo que o veículo fosse prontamente retirado ou “arrastado” até as proximidades do portão".