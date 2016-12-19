Demora de 18 meses em oftalmologia no SUS pode cair para 4 meses no Estado

O Espírito Santo tem 22,5 mil pessoas na fila do SUS para atendimento de oftalmologia atualmente. A espera chega a 18 meses. Para amenizar a situação, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) inaugurou nesta segunda-feira (19) a Unidade de Oftalmologia no Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, em Cariacica. A pretensão é dobrar o número de atendimentos, reduzindo a espera para quatro meses em até um ano.

A unidade tinha apenas dois consultórios, com demanda máxima de 12.816 consultas por ano. Com a nova estrutura, mais dois consultórios foram construídos, dobrando também o número de atendimentos. Até o final do próximo ano outras duas salas serão inauguradas.

Segundo o secretário de saúde do Estado, Ricardo de Oliveira, além de aumentar o número de atendimentos, os serviços de atendimento serão integrados em um mesmo espaço. “A unidade será resolutiva para o problema do paciente. Se precisar de uma consulta com uma subespecialidade vai fazer aqui também, em vez de ficar entrando em várias filas para ter o atendimento completo”, explica.

Your browser does not support the audio element. Demora de 18 meses em orfanato no SUS pode cair para 4 meses no Estado

O investimento total é de R$ 400 mil, em contratações de serviços de montagem e manutenção. A Sesa já possuía o mobiliário e todos os equipamentos foram doados pela Receita Federal, frutos de apreensões pelo país.

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