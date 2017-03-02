Muita gente procurando vacina e poucas doses disponíveis. A vacinação contra a febre amarela causou confusão em ao menos três municípios da Grande Vitória nesta quinta-feira. Cariacica, Serra e Vila Velha registraram filas imensas durante a manhã.

A vacinação é recomendada para todos os moradores da Grande Vitória. Em Vila Velha centenas de pessoas procuraram as unidades de saúde de Coqueiral de Itaparica, Araçás, Glória e Vale Encantado. Nesses locais boa parte teve que voltar para trás ou agendar para outro dia.

A pedagoga Cristina Lúcia da Silva, de 50 anos, chegou às 5h30 na fila em Vale Encantado, mas não conseguiu senha e teve que remarcar. “Falaram que tinham 60 doses, depois que tinha mais 100 e posteriormente que tinha mais 60 doses. Agora estão fazendo uma lista para sexta-feira e segunda. É uma sensação de falta de respeito”, acrescenta.

Your browser does not support the audio element. Demanda por vacina contra febre amarela cresce e causa confusão na Grande Vitória

O técnico em eletrônica Ronaldo Lourenço, de 40 anos, tentou se vacinar quatro vezes e nesta quinta-feira mais uma vez não conseguiu. “Só dão 60 fichas e quando fazem confusão aumentam para 100. Tem fila dobrando o quarteirão e gente desde a madrugada aqui e dão apenas esse número”, reclamou.

O prefeito de Vila Velha, Max Filho, disse, em entrevista à CBN, que não é necessário desespero e que vai ter vacina para todos. No caso de Coqueiral de Itaparica, a vacinação vai acontecer no Ginásio Tartarugão a partir desta sexta-feira. 70 mil pessoas já foram vacinadas contra a febre amarela no município.

Cariacica e Serra

Em Cariacica também houve superlotação, sendo apenas 70 pessoas vacinadas por unidade de saúde. A prefeitura afirmou que apesar da redução de doses, houve um aumento nas unidades de saúde que estão vacinando, sendo 19 agora, e que todos serão vacinados.